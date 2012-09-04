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Devlet müdahaleye hazırlanıyor

PKK’nın son saldırılarının ardından Bursa, Sakarya ve Gaziantep’te yaşanan Türk-Kürt gerginliğini değerlendiren Ulaştırma Bakanı Yıldırım, “Sosyal medya büyük toplulukları gaza getirebiliyor. Bu bir tehdittir. Tedbir alınması lazım” demişti. Bakanlık hemen alarma geçti. Facebook ve Twitter’da anlık

04 Eylül 2012 Salı 09:28
Devlet müdahaleye hazırlanıyor

 

Devlet sosyal medyayı kontrol altında tutmanın yollarını arıyor. Arap Baharı ayaklanmalarının sosyal medyada organize edildiğini, Güneydoğu’da peş peşe gelen kanlı saldırıların ardından yaşanan etnik ve dini eksenli gerginliklerin de aynı Facebook ve Twitter’da örgütlendiğini düşünen devlet kurumları bunu engellemek için düğmeye bastı.

BAKANLIK ALARMDA
Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, sosyal medyanın bu tür girişimlerde ‘katalizör’ etkisi yarattığı yönünde hazırlanan raporlar üzerine, Ulaştırma Bakanlığı önlem almak için alarma geçti. Bakanlık, başta Twitter ve Facebook olmak üzere sosyal medyaya, ‘kamu güvenliğinin gerektirdiği ve zorunlu kıldığı’ durumlarda müdahale edilmesini gündemine aldı.

ANLIK ENGELLEME
Düzenlemenin yöntemi üzerinde Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde tartışmalar devam ediyor. Henüz çok ‘ham’ sayılabilecek düzenleme uyarınca güvenlik güçlerinin de uyarısıyla Ulaştırma Bakanlığı, toplumsal çatışma yaratabilecek, kamu güvenliğini tehdit edecek olağanüstü olaylarda, sosyal medyaya müdahale edecek. Erişim, ‘anlık’ ya da ‘saatlik’ engellenecek.

 

‘SANSÜR’ KAYGISI
Ulaştırma Bakanlığı’nın öncülüğünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ilgili diğer kamu kurumları nezdinde yürütülen çalışmalar, bu yönde atılacak adımın daha önce güvenli internet girişiminde olduğu gibi ‘sansür’ olarak etiketlendirilmemesi için hassas bir dengede götürülüyor. Bu yüzden düzenlemenin son derece net ve tartışmaya yol açmayacak özellikte olması gerektiği üzerinde duruluyor.

‘TEHDİT SÖZ KONUSU, TEDBİR ALINMALI’
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, daha önce katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili şu mesajları verdi: “Gaziantep’te yaşadığımız bu terör olayı sonrasında sosyal medya çok etkindi. ‘İkinci bir patlama oldu’, filan dendi. Şu oldu. Bu oldu. Bir şayia yayıldı. BDP binası yakıldı gibi. Çok sıkıntılı durumlar. Tunus, Libya ve Mısır devrimini yapan sosyal medyadır. Bunlar, iletişim devrimidir. O yüzden orada belki hayırlı işe vesile oldular ama sosyal medya bazen büyük toplulukları gaza getirebiliyor ve yanlış yöne de yönlendirebiliyor. Bu bir tehdittir. Bunun tedbirlerinin alınması lazım. Zor, nasıl alınır, bilmem. Bunun aramızda konuşulması lazım.”

‘İRAN VE ÇİN’DE BİLE ERİŞİM ENGELLENEMEDİ’
Habertürk teknoloji editörü Necdet Çalışkan şu açıklamayı yaptı: Türkiye’de 18.4 milyon abone, aylık kişi başına 34 saatlik internet kullanımı, 31 milyon Facebook ve 9 milyon Twitter hesabı var. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün açıkladığı “İnternetin Düşmanları” listesinde başı çeken Çin ve İran gibi ülkelerdeki yasaklar bile bu sosyal ağlara erişimi engellemeye yetmedi. Türkiye’nin son yıllarda internet alanında attığı bazı adımlar (Youtube yasağı, aile ve çocuk filtresi...) yakından takip ediliyor. Türkiye bunlarla 12 ülkelik “İnternet Düşmanı“ listesine girebilir.

ARAP BAHARI KORKUTTU
Kuzey Afrika ve son olarak Suriye’de görülen ve rejimlerin devrilmesine yol açan ayaklanmalar, sosyal medya üzerinden örgütlendi. Binlerce kişi, Facebook’ta toplanma zamanı ve mekânını belirleyerek sokağa çıkıp gösteri yaptı.

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