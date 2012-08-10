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Devler ilk kez kaybetti

12 Dev Adam, 8. hazırlık maçında ilk mağlubiyetini Sırbistan karşısında aldı.

10 Ağustos 2012 Cuma 02:30
Devler ilk kez kaybetti

Belgrad Turnuvası’nda Slovenya’yı mağlup eden A Milli Takımımız, bugün ise ev sahibi Sırbistan’a 79-89 yenilerek oynadığı 8. hazırlık maçındaki ilk mağlubiyetini aldı.

Mücadeleye Emir Preldzic ve Semih Erden’in sayılarıyla başlayan A Milli Takımımıza Vladimir Stimac’ın art arda kaydettiği basketlerle karşılık veren Sırbistan, 4. dakikaya 3-10’luk üstünlükle girdi. Oyunun bu bölümünde Semih’in boyalı alan isabetleri dışında skor üretmekte zorlanan Ay-Yıldızlılarımız, Dusko Savanovic’le bir ara farkı çift hanelere çıkaran rakibine çeyreğin sonunda Kerem Gönlüm’ün sayılarıyla karşılık verse de ilk periyodu 16-24 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte Zoran Erceg – Alexander Rasic ikilisinin de katkı vermesiyle 15. dakikaya 25-37’lik üstünlükle giren Sırplara karşı Serhat Çetin’in içeride ve dışarıdan bulduğu basketlerle etkili olan Millilerimiz, soyunma odasına 34-45’lik skor dezavantajıyla girdi.


İkinci yarıda özellikle Ender Arslan’ın önderliğinde temposunu daha da arttıran 12 Dev Adam, rakibine kolay sayı şansı tanımazken Sırbistan da Vladimir Stimac ile aradaki farkı korumaya çalıştı. Kerem Gönlüm’le boyalı alandan etkili olmaya devam eden Millilerimiz, final periyoduna girilirken farkı tek hanelere çekti (67-60).

Nemanja Nedovic’in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle son çeyreğe başlayan rakibimizde Vladimir Lucic’in de devreye girince mücadelenin bitimine 4 dakika kala durum 67-78’e geldi. Kalan bölümde serbest atış çizgisinden kaydettiği isabetlerle oyuna eşitlik getirmek isteyen Ay-Yıldızlı ekibimiz Kerem’in pota altı basketiyle bitime 2 dakika kala skoru 73-80’e getirdi. Milan Macvan’ın sayılarıyla kontrolü elinde tutan Sırbistan maçtan 79-89 galip ayrıldı.

Salon: Pionir (Sırbistan)

Sırbistan (89): Milos Teodosic 14 (3 ribaund- 8 asist), Milenko Tepic 4 (2 asist), Alexander Rasic 13 (2 asist), Nemanja Bjelica (2 ribaund), Dusko Savanovic 7 (2 ribaund- 1 asist), Marko Keselj 2, Zoran Erceg 7 (4 ribaund), Milan Macvan 5 (4 ribaund- 4 asist), Dejan Musli (1 ribaund), Nemanja Nedovic 11 (1 ribaund- 2 asist), Vladimir Stimac 19 (6 ribaund- 1 asist), Vladimir Lucic 7 (6 ribaund- 1 asist)

Türkiye (79): Doğuş Balbay 2 (1 ribaund- 2 asist), Emir Preldzic 3 (2 ribaund-2 asist), Sinan Güler 3 (1 asist), Semih Erden 20 (11 ribaund), Kerem Gönlüm 14 (4 ribaund- 1 asist), Ender Arslan 17 (1 ribaund- 1 asist), İlkan Karaman 7 (7 ribaund), Serhat Çetin 11 (1 ribaund- 2 asist), Furkan Aldemir (1 ribaund), Göksenin Köksal 2, İzzet Türkyılmaz (1 ribaund- 1 asist)

1.PERİYOT: 16-24
2.PERİYOT: 18-21
3.PERİYOT: 26-22
4.PERİYOT: 19-22


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