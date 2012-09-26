Dev maçın saati belli oldu





Basketbolda Beşiktaş ile Anadolu Efes arasında 30 Eylül Pazar günü oynanacak 28. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının başlangıç saati açıklandı.





Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Beko Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Beşiktaş ile play-off finalisti Anadolu Efes'i Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya getirecek maç saat 17.00'de başlayacak ve Sky Türk 360 televizyonundan canlı olarak yayınlanacak.





Geçen sezon 3 kupayı birden müzesine götüren siyah-beyazlı takım şu ana dek Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanamazken, Anadolu Efes ise bu anlamlı kupayı 9 kez müzesine götürdü.



