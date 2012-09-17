Dev fon Yemek Sepeti'ne ortak oldu

Yatırım fonu General Atlantic, yemek siparişi verilen internet sitesi Yemek Sepeti'ne 44 milyon dolar yatırım yaparak şirketin azınlık hissedarı oldu.



Konuyla ilgili düzenlenen toplantı öncesi dağıtılan basın bülteninde, yatırım sonrası yönetimin mevcut ortaklarda kalacağı ifade edildi.



Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın, sağlanan kaynakla Yemek Sepeti'nin yeni projelerini ve yurtdışı açılımlarını gerçekleştireceklerini söyledi.