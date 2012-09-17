Yatırım fonu General Atlantic, yemek siparişi verilen internet sitesi Yemek Sepeti'ne 44 milyon dolar yatırım yaparak şirketin azınlık hissedarı oldu.
Konuyla ilgili düzenlenen toplantı öncesi dağıtılan basın bülteninde, yatırım sonrası yönetimin mevcut ortaklarda kalacağı ifade edildi.
Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın, sağlanan kaynakla Yemek Sepeti'nin yeni projelerini ve yurtdışı açılımlarını gerçekleştireceklerini söyledi.
Dev fon Yemek Sepeti'ne ortak oldu
Yatırım fonu General Atlantic, Yemek Sepeti'ne 44 milyon dolarlık yatırımla azınlık hissedar oldu.
17 Eylül 2012 Pazartesi 11:05
Yatırım fonu General Atlantic, yemek siparişi verilen internet sitesi Yemek Sepeti'ne 44 milyon dolar yatırım yaparak şirketin azınlık hissedarı oldu.