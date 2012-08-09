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Deschamps’tan gözdağı

Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Dider Deschamps, takımının Uruguay ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosunu açıkladı. Deschamps, Avrupa Şampiyonası sırasında disiplinsiz hareketlerde bulunan Yann M'Vila ve Hatem Ben Arfa'yı kadroya almayarak oyuncularına gözdağı verdi.

09 Ağustos 2012 Perşembe 16:25
Deschamps’tan gözdağı

Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda eden Fransa Milli Takımı'nda sergilenen performanstan çok oyuncuların disiplinsiz hareketleri konuşulmuştu. Avrupa Şampiyonası'nda yaşanan olayların ardından görevine son verilen Laurent Blanc'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Didier Deschamps, Uruguay ile oynanacak hazırlık maçının kadrosunu açıkladı.

Fransa Futbol Federasyonu tarafından ceza verilen Samir Nasri ve Jeremy Menez dışında uyarı cezası alan Yann M'Vila ve Hatem Ben Arfa'yı da kadroya çağırmayan Deschamps, oyuncularına adeta gözdağı verdi. Bu dört ismin dışında orta saha oyuncusu Yohan Cabaye ile savunma oyuncuları Adil Rami ve Philippe Mexes de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

Eksik oyuncuların yerine kadroya dahil edilen Raphael Varane, Christophe Jallet ve Etienne Capoue, Uruguay karşısında görev almaları halinde milli formayı ilk kez giymiş olacaklar. Deschamps, ayrıca Blanc'ın kadroda düşünmediği Rio Mavuba, Jimmy Briand ve Mapou Yanga-Mbiwa'yı da milli takıma yeniden çağırdı.

Fransa'nın Uruguay ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasında şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Hugo Lloris (Lyon), Steve Mandanda (Marseille)

Savunma: Gael Clichy (Man City), Mathieu Debuchy (Lille), Patrice Evra (Man Utd), Christophe Jallet (PSG), Laurent Koscielny (Arsenal), Mamadou Sakho (PSG), Rafael Varane (Real Madrid), Mapou Yanga-Mbiwa (Marseille)

Orta Saha: Etienne Capoue (Toulouse), Maxime Gonalons (Lyon), Marvin Martin (Lille), Blaise Matuidi (PSG), Rio Mavuba (Lille), Mathieu Valbuena (Marseille)

Forvet: Karim Benzema (Real Madrid), Jimmy Briand (Lyon), Olivier Giroud (Arsenal), Bafetimbi Gomis (Lyon), Dimitri Payet (Lille), Franck Ribery (Bayern Munich).

 

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