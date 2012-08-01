Derya Büyükuncu’dan sevindiren açıklama

Aquatics Center'daki yarışının ardından konuşan Büyükuncu, 6. kez oyunlarda yarışmasıyla ilgili, “Çok gururluyum, geçen yıl 6. kez olimpiyatlara katılıp Türkiye'yi rekorlar kitabına sokmak istiyorum demiştim. Bunu başardım, kendi imkanlarımla başardım. Mutluyum, gururluyum” diye konuştu.





27 yıldır milli takımda mücadele verdiğini ifade eden milli yüzücü, Londra'da da elinden gelenin en iyisini yaptığı söyledi.









Büyükuncu, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmayı düşünüp düşünmediği sorusuna, şu yanıtı verdi:





“Kimse yanlış anlamasın. Yüzemiyorum ya da yüzmek istemiyorum değil. 27 yıldır milli takımdayım. Sadece 8 ay maaş aldım. O da bir şekilde kesildi, kestirildi. Ama önemli değil. Sonuçta ben hala yüzebiliyorum ve hala iyi yüzebiliyorum. Her zaman diyorum biri çıkar benim elimden tutar, bir sponsor bulunur, birisi der ki 'ben senin her şeyini karşılayacağım, sen istediğin gibi çalış'. Ben 7. kez de olimpiyatlara katılırım, hiç zor değil. Ben kendi gücümü biliyorum. Disiplinimi, çalışmamı, yeteneğimi, azmimi biliyorum. Sorun bende değil. Sonuçta benim para kazanmam lazım. Artık aile kurmak istiyorum, çocuklarım olsun istiyorum. Bunu da para kazanmadan yapamazsınız.”





“İsveçli Frolander ile aramızda büyük fark var”





Milli yüzücü yarın 6. kez olimpiyatlarda yarışacak 37 yaşındaki İsveçli yüzücü Lars Frolander ile aralarında çok büyük fark olduğunu söyledi.

İsveçli yüzücünün 2 kez olimpiyatlarda bayrak yarışlarına katıldığını anımsatan Büyükuncu, “Sonuçta Türkiye'nin hiçbir zaman bayrak yarışı olmadı. Ve yakın gelecekte de olacak gibi görünmüyor. Bizim bayrak yarışımız olsa ben olimpiyatlara 10 kez giderim. Çok kolay” ifadelerini kullandı.





6 kez bireysel olarak tarihte ilk defa barajları geçip olimpiyatlara katılma hakkını elde ettiğini belirten milli sporcu, “Frolander'in yaptığı kolay birşey değil ama benim yaptığım çok çok daha zor bir şey” dedi. İsveçli yüzücü yarın erkekler 100 metre kelebekte kulaç atacak ve 6. kez olimpiyatlarda mücadele etmiş olacak.















