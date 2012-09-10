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’Dershaneler gelecek yıl kapanıyor’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dershanelerin kaldırılışıyla ilgili ilk defa tarih verdi.

10 Eylül 2012 Pazartesi 07:10
’Dershaneler gelecek yıl kapanıyor’

 Erdoğan, “Dershanecilik olayını kaldıracağız. Bundan kim gücenirse gücensin, kusura bakmasınlar. Bu benim halkımın vatandaşımın ortak talebidir.

Ey dershaneciler, eğer bu ülkede eğitime, öğretime hizmet verecekseniz gel okul aç, okullar kur. Biz de sizden hizmet alımı yapalım, sizin sınıflarınızı öğrencilerle biz dolduralım. Bedeli neyse bunun bedelini biz verelim. Sizi açıkta bırakacak değiliz. Biz yatırımdan kurtulmuş oluruz, siz de hizmetinize aynen devam edersiniz. Bakıyorsun, ‘bu güzel teklif’ demiyorlar. Bunun adımını atacağız ve er geç, 2013-2014’e de biz o sistemle girmiş olacağız” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Erdoğan, “CHP zihinleri bulandırmak, 6 yaşında yavrular üzerinden istismar siyaseti yapmak için her yola başvuruyor. Kılıçdaroğlu, kademeli Eğitim Sistemi konusunda şu ana kadar sadece şunu söyledi; ‘bir pedagogla konuşun’. Ben burada CHP Genel Başkanına, asıl kendisinin bir uzmana başvurmasını şiddetle tavsiye  ediyorum” dedi.

AYA KAÇ KİŞİ GÖNDERDİN?
Yeni eğitim sisteminde velilerin de hiçbir konuda tereddüt etmemesini isteyen Erdoğan, “CHP tarafından üretilen ideolojik tepkilere velilerimiz asla itibar etmesinler. Malum, matbaadan çıkmış posterlerle gösteriler falan yapıyorlar bunlar malum tipler, çevrelerdir. Bu ülkede ne zaman hayırlı iş yapsanız, bunları o meydanlarda görürsünüz” ifadelerini kullandı.
Bazı CHP milletvekillerinin okullarda Kur’an-ı Kerim ve siyer dersinin seçmeli olarak okutulmasından rahatsız olduğunu da kaydeden Erdoğan, “CHP’liler, ‘Peygamber’in hayatını öğretince ne olacak, millet aya giderken bu eğitim sistemiyle ancak amele yetişir’ diyor. Ya bugüne kadar Siyer’i Nebi yoktu da kaç tane gönderdiniz aya. Bunlar 1940’lara takıldılar, orada kaldılar, bugüne gelemiyorlar” diye konuştu.

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