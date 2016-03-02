'Derbilerde Cüneyt Çakır'ı görmek istemiyoruz'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle yaptıkları ve 2-0 kaybettikleri maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı bir daha siyah-beyazlı ekibin oynayacağı derbilerde görmek istemediğini söyledi.



Beşiktaş Kulübünün yapımı devam eden yeni stadı Vodafone Arena'da basın toplantısı düzenleyen Orman, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle yaptıkları derbide hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlarla ilgili hazırlanan bir videoyu basın mensuplarına izletti.



Fikret Orman, yaptığı açıklamada mücadeledeki yönetimi sebebiyle Cüneyt Çakır'ı eleştirerek, "Cüneyt Çakır gibi tecrübeli bir hakem, Avrupa'da bir maçı böyle yönettiği zaman bir daha görev alabilir miydi? Bunu gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"Bu video bence Merkez Hakem Kurulu'da (MHK) ders olarak gösterilmelidir" diyen Orman, şunları kaydetti:



"Bir hakemin, bir maçın gidişatına nasıl etki ettiği ders olarak gösterilmesi lazım. Bunu esasında ben değil, Fenerbahçe'nin teknik direktörü sayın Pereira da maçtan sonra bir soruya verdiği cevapla teyit etmiştir. "Beşiktaş'ın ilk maçında da Ersan'a verilmemişti, Beşiktaş ondan kazanmıştı" deyip, esasında bu maçta yapılan hataları teyit etmiştir."



Beşiktaş'ın, derbilerde Cüneyt Çakır'ın bu tarz hareketleriyle ilk kez karşı karşıya kalmadığını savunan Orman, "Beşiktaş, Çakır'la 11 derbiye çıktı. Bunların 7'si mağlubiyetle, 3 beraberlik ve sadece bir maçı galibiyetle bitirebilmiş. Çakır bu maçlarda Fenerbahçe'ye 14, Galatasaray'a 17, Beşiktaş'a tam 30 sarı kart göstermiş. Galatasaray'a hiç kırmızı kart göstermemiş, Fenerbahçe'ye 1, Beşiktaş'a ise 4 kez göstermiş. Yani Cüneyt Çakır'ın, derbi maçlarda Beşiktaş'la ilgili kararları benim değil, istatistiklerin söylediği şeydir" ifadelerini kullandı.







- "Maçta adil bir yönetim ortaya koymamıştır"







Orman, Çakır'ın derbide oyunu çok durdurup, böldüğünü aktararak, "Bu yüzden 11 kilometre koşan oyuncu bile yok. Bize göre maçta adil bir yönetim ortaya koymamıştır. Durumu idare etmiştir. İşin vahim tarafı, bunu birçok gazeteci maçtan önce yazdı ve senaryo tam anlamıyla hepinizin gözleri önünde ortaya gelmiştir" şeklinde görüş bildirdi.



Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yle ilk defa maç yapmadığını, ilk kez de yenilgi yaşamadığını anlatan Orman, sözlerini şöyle devam etti:



"Niyetimiz, bu maçın skorunu hakeme bağlamak da değildir. Mesele Beşiktaş'ın karşı karşıya kaldığı haksız durumdur. Buna tahammül etme sınırımız kalmamıştır. Biz bunu nezaket kuralları içerisinde söylemeye çalışıyoruz ama MHK'nin acil olarak bu işlere el atması gerekir. Türkiye'de Cüneyt Çakır'dan başka büyük derbileri yönetecek hakem mi yok? "Avrupa'da çok başarılı olmuş bir hakemi atadık, daha ne yapalım" demek çözüm değildir. Çözüm olmadığı da ortaya çıkmıştır."







- "4 senedir başkanım, bir gün ceza almadım"







Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın devre arasında soyunma odası koridorlarında hakem Cüneyt Çakır ile tartıştığı ve bunun da gözlemci raporlarında yer aldığına yönelik bir soru üzerine Orman, şu ifadeleri kullandı:



"Bu bizim de bildiğimiz bir mevzu. Medipol Başakşehir maçında Fenerbahçe Başkanı'nın soyunma odalarına inip de Cüneyt Çakır'a etmiş olduğu laflar en azından bizim bildiğimiz şeyler. Bizim bir eğitimimiz ve göreneklerimiz var, buna göre hareket ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un bir şiiri var, 'Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?' şeklinde. Biz de Türk sporuna, camiamıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Kötüden uzaklaşıp, iyiyi öne çıkartmaya çalışıyoruz. Fakat eğer kötüyü örnek hale getirmeye çalışırsanız o zaman herkes o yöne doğru gider. Ben 4 senedir Beşiktaş Kulübü Başkanıyım bir gün ceza almadım. İkinci başkanım Ahmet Nur Çebi bir gün ceza almadı. Biz buna bu şekilde katkı verirken, bundan ceza almaya başlarsak ve kurumumuz bununla alakalı bir sıkıntı yaşarsa, biz de onların yaptığını yapabilecek kapasitedeyiz. Beni tanıyorsunuz, nezaketimi bilirim ama konu Beşiktaş olduğu zaman da gerisi teferruat bizim için."



Fikret Orman, Cüneyt Çakır'ın kendisine edilen hakaretleri raporuna yazma cesareti göstermediğini savunarak, "Şimdi ikaz ediyoruz, 'yapmayın etmeyin'. Şimdi orada gelmiş sana hakaret edilmiş, sen onu raporuna yazmaya cesaret edemiyorsun. Gözlemci bunu raporuna yazmış. Şimdi o hakemi gidiyoruz, Fenerbahçe maçına veriyoruz. Fenerbahçe maçına çıkınca biz şimdi ne diyeceğiz. Ben ne hakem tanırım ne hakemlerle diyaloğum vardır. Ben Kuddusi hocanın, Bünyamin Gezer'in belki hayatımda bir kez ya elini sıkmışım ya da sıkmamışımdır. Şimdi bunlar konuşacak ve biz 'dur' demeyeceğiz. Artık bunu yapmayacağız" diye konuştu.







- "Cüneyt Çakır'ı istemiyoruz"







Fikret Orman, kulüplerin muhatabının Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu dile getirerek, "Hangi maça hangi hakemin verileceği bizim işimiz mi, biz böyle bir misyona mı sahibiz? Biz kendi işimizi gidip futbol federasyonuna soruyor muyuz? Futbol federasyonu bu işin kulüpler namındaki muhatabıdır. Bizim seçtiğimiz futbol federasyonudur. Bu işi çözmek futbol federasyonun işidir" dedi.



Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu anlatan Orman, şöyle konuştu:



"Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında yapılan hakareti kendi raporuna yazamamış bir hakeme gidip Fenerbahçe stadındaki maçı veriyorsunuz. Biz koskocaman bir camiayız. Taraftarımızın bana yapmış olduğu en büyük baskı ve tenkit şudur; Beşiktaş'ın hakları yeniyor. Şimdi ben her gün çıkıp basın toplantısı mı yapacağım, her gün bağırıp çağıralım mı? Benim görevim Türk futbolunu bir yere götürmekten daha fazla Beşiktaş'ın haklarını korumak. İkisini dengelemeye çalışırken, bize biraz ayıp oluyor. Herkes işini iyi yapacak. Biz bir daha derbi maçlarında Cüneyt Çakır'ı görmek istemiyoruz. Cüneyt hocanın Avrupa'da yönetmiş olduğu maçlara bir bakın, bir de Türkiye'de yönettiği maçlara bakın. Türkiye'deki maçlarda Avrupa'daki gibi cesur, gördüğünü çalan bir tutum yapmıyor. Kamuoyunda anket yapılmış, insanların yüzde 85'i benim gibi düşünüyor."





-"Beşiktaş'ın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz"







Fikret Orman, Süper Lig'de şampiyonluğa konsantre olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Daha önümüzde 12 maç var. Beşiktaş'ın kaybettiği hiçbir şey yoktur. Beşiktaş bütün camiasıyla şampiyonluğa konsantre olmuş durumdadır. İlk yarıdaki maçı biz kazanmıştık, bu maçı da Fenerbahçe kazandı. Bunları ters çevirmiş olsak, bugün aynı puan durumuyla şampiyon mu olmuş olacaktık? Hayır. Daha bu köprünün altından çok sular akacağı aşikar. Biz adil yönetimlerle maçların oynanması gerektiğini söylemekteyiz. Bizim üsluplarımız var. Biz öyle oda basmalara, hakaret etmelere, hakemlere çeşitli ithamlarda bulunması tarafında değiliz. Bu işten en çok zarar gören bütün kamuoyunun da bildiği gibi Beşiktaş camiasıdır. Beşiktaş'ın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Ancak bunu yapanların da artık buna bir 'dur' demesi gerektiğini düşünüyoruz."







- Süleyman Seba'ya edilen küfürler





Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı merhum Süleyman Seba'ya edilen küfürlerin ardından Fenerbahçe Kulübünün konuyla ilgili yaptığı açıklamayı da eleştirdi.



Fenerbahçe tribünlerinden UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçında da Seba'ya küfür edildiğini vurgulayan Orman, "Fenerbahçe'nin yüzde 97-98'i Süleyman Seba'yı çok sever, aralarında bir problem yoktur, fakat Lokomotiv Moskova maçında bir küfür yaşanmıştır. Biz buna tepki konmasını bekledik ama konmayınca suskun kaldık. Fenerbahçe derbisi öncesi takımımızın Süleyman Seba tişörtleriyle ısınma çıkmasına yönelik bize öneriler geldi. Süleyman ağabeyin böyle bir konunun içerisinde malzeme edilmesinin doğru olmayacağını, Süleyman ağabeye orada edilecek küfürlerin iki camiayı hepten böleceği için buna "hayır" dedik. Göründü ki, tekrar devam etti" diye konuştu.

"Bunlar çok ayıp şeyler" diyen Orman, "Spor adamlarının görevi, bu gibi şeylerin önüne geçilmesidir. Yoksa ertesi gün Beşiktaş'ın stadında da, Fenerbahçe'nin veya herhangi bir camianın büyüğüne küfür edilmesinin önü açılmış olur. Fenerbahçe camiasından beklentimiz, bunların arkasında durulmamasıydı. Yapmış oldukları açıklamayla çok ayıp bir şekilde maçın mağlubiyetine refere edilmiştir. Halbuki, Lokomotiv Moskova maçında da kabul edilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Orman, her kulübün sembol ve değerlerinin olduğunu anlatarak, "Ölmüş insanlara saygı gösterilmesi lazım. Futbol tarihinde başkanlara küfür edilmesi ilk defa gerçekleşmemiştir ama ölmüş insanlara çok ayıp şeylerdir. Hele Beşiktaş'ın böyle efsane isimlerine yapılması bizim açımızdan kınanması gereken bir şeydir. Kendileriyle alakalı bir mevzu olduğu zaman taraftarlarımıza başkan olarak bağırıp çağırabiliyorsunuz. Çok sevdiğinizi söylediğiniz bir başka camianın rahmetli başkanına söylendiği zaman da bu tepkiyi bekliyorsunuz" ifadelerini kullandı.







- "Fenerbahçe Başkanı'na küfür edilmesini istemem"







Fenerbahçe Kulübünün bu konuyla ilgili Beşiktaş ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları arasında oynanan derbide sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'a edilen küfürleri örnek gösterdiğini hatırlatan Orman, "Ben buradan bunu kınıyorum. Ben bir Beşiktaş taraftarının, Fenerbahçe Başkanı'na küfür etmesini istemem. Bizim böyle bir yönlendirme içinde olmadığımızı ve olmayacağımızı bütün kamuoyu bilir. Kim olursa olsun, küfür edilmesini kınıyoruz. Ben de bir kulüp başkanıyım, bütün statlara maça gitmekteyim. Fenerbahçe derbisine de gittim. Orada olan bütün centilmen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarıma hiçbir küfür edilmemiştir. Gayet iyi ağırlanmışızdır. Bize yapılmıyorsa, başkalarının da biraz suçu kendinde aramaları lazımdır. Lefter de Metin Oktay da Türk sporu için önemli insanlardır. Bu stat açıldığında onları da anacağımız şeyleri yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.







- "Torku Konyaspor maçı hakeminin değiştirilmesi gerekiyor"







Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında oynayacakları Torku Konyaspor maçına hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanmasına da tepki gösterdi.



MHK'nin iyi niyetli olduğuna inandıklarını ve bir art niyet aramadıklarını dile getiren Orman, şunları belirtti:



"Torku Konyaspor maçına Konya nüfuslu bir hakemin atanması ve daha evvel Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Torku Konyaspor-Kartalspor maçı öncesi atamasını geri aldığı hakemi tekrar bu maça atanması, şaibe oluşturur bir pozisyona getirmiştir. Yapılan atama, doğru olmamıştır. Ortada bir çifte standart olmasını istemiyoruz. Torku Konyaspor maçı öncesi buna dikkat çekmek istiyoruz ve mümkünse hakemin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."



Fikret Orman, maçlara yapılan hakem atamaları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını dile getirerek, "Ortada bir durum var. Biz bunu bugün ifade ettik. Bu dün de biliniyordu. Beşiktaş taraftarları ve kamuoyu bu kişinin atandığı andan itibaren gündeme getiriyordu. MHK'nin de bunu bilmediğini düşünmüyorum. Bunu değiştirmeleri lazımdı bugüne kadar. Yapmıyorlarsa biz de bunu kamuoyunun önüne çıkartıyoruz. Hakem öyle bir duruma geldi ki, Beşiktaş aleyhine karar verse 'Konyalı' diyecekler, lehine verse 'açıklamalardan dolayı' diyecekler. Maç oynanmadan adil bir şey yapılsın. Yoksa biz sahadaki oyuna şaibe gelsin istemiyoruz. Konya bizim çok sevdiğimiz bir şehir. Konyaspor ile aramızda bir sorun yok. Stadımız olmadığı zaman bize statlarını vermiş bir camia. Bu maçın skoru sahada belli olsun istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. MHK'nın bunu düzeltmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Fikret Orman, yarın Torku Konyaspor ile yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçının centilmenlik içinde geçmesini de diledi.



Statları yapıldığı için uzun süredir başka statlarda maç oynadıklarını vurgulayan Orman, "Stat çok önemli bir şey. Stat etki altına alınan bir şey. Biz yaklaşık 2,5 sezonu geçtik, deplasmanda oynuyoruz. Artık kendi stadımıza döneceğiz, kendi stadımızda da inşallah bunlarla karşı karşıya kalmayacağız" ifadelerini kullandı.





- "Rekabet yöneticilerin, başkanların birbirleriyle dalaşması değildir"





Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Ekşioğlu'nun derbi maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti:



"Onu sayın Ekşioğlu'na sorun ben ne demek istediğini bilmiyorum. Bakın arkadaşlar çok ayıp şeyler bunlar. İlhan da bizim tanıdığımız bir spor adamı. Fenerbahçe için de hapse girmiş bir arkadaş. Bir defa değil, iki defa değil... Bunları bizim yöneticilerimiz de yapabilir, ben yaptırmam. Biz böyle bir olay içine girmeyiz, böyle bir şeyi benim yöneticilerim de yapmazlar. Yakışmıyor. Rekabet yöneticilerin, başkanların birbirleriyle dalaşması işi değildir. Yöneticilik, başkanlık bu misyon değildir. Bu sahada oynanan bir oyun. Sahada oyuncular çıkacak, adil bir oyun oynanacak. Oynanamadığı sürece bu taraftarın maçlara gelmelerini sağlayamıyoruz. İnsanlar bu işten uzaklaşıyor."



Orman, futbolcuların Avrupa kupalarındaki maçlarda Türkiye'deki karşılaşmalardan farklı davrandığını dile getirerek, "Futbolcularımız, yurt dışından gelenler dahil olmak üzere Avrupa'da hiç tepki göstermediği şeylerde, burada hakemi aldatmaya yönelik hareket ediyorlar. Antrenörler de aynı şekilde. Aynı kişiler Avrupa maçlarında yapmıyorlar. Buradaki hakemler etki altında kalıyorlar diye. Bunları eğitmek, düzeltmek bizim işimiz değil, futbol federasyonu ve MHK'nın işi. Onlar da işlerini iyi yapsınlar" diye konuştu.