Derbide Cim Bom güldü

Beşiktaş maça Jerrells-Muratcan-Christopher-Cevher-Vidmar, Galatasaray ise Engin-Göksenin-Hawkins-Macvan-Furkan beşiyle başladı: Antalya Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç Furkan ve Vidmar’ın karşılıklı basketleriyle başladı: (2-2). Göksenin eşitliği bozarken, Muratcan’ın serbest atışlarına yanıt Hawkins (3) ve Engin’den geldi: (9-4, 3.dk). Jerrells’ın turnike basketiyle rakibinin 5-0’lık serisine son veren Beşiktaş, Muratcan’ın üçlüğüyle skoru eşitledi: (9-9). Furkan ve Vidmar’ın karşılıklı basketleriyle 5.dakika 11-11’lik eşitlikle geçildi. Mola sonrası Ersin’i çember altı basketiyle öne geçen Galatasaray, Vidmar’ı savunmada durduramadı: (13-13). Göksenin ve Hawkins’den gelen üçlüklerle skorda 19-13 öne geçen Sarı-Kırmızılılar, Hawkins’in üst üste 5 sayısıyla rakibine 2:06 dakika kala mola aldırdı: (24-15). Mola sonrası Tutku’nun oyuna girdiği Beşiktaş, Vidmar ve Tutku’nun 2/2’şer serbest atışlarıyla son dakikaya 26-19 geride girdi. İlk çeyrek Cenk Akyol’un turnikesiyle Galatasaray MP’ın 28-19’luk üstünlüğüyle kapandı.





Karşılaşmanın ikinci çeyreği Barış ve Cenk’in karşılıklı basketleriyle başlarken, 11.dakika 30-22 olarak geçildi. N'Dong’un smaç basketine Tutku ile yanıt veren Beşiktaş, Vidmar’ın 2/2 isabetiyle 13.dakikayı 32-26 geride tamamladı. Cenk ve Hawkins ile farkı 10 sayıya (36-26) çıkaran Galatasaray, Vidmar’ın sayılarına Dudley’in katkısıyla yanıt verdi: (38-28, 15.dk). Dudley ile farkı 12 sayıya çıkaran Sarı-Kırmızılılar, Chris’in üçlüğüne N'Dong ile yanıt verdi: (44-33, 17.dk). Hawkins (1/2) ve Dudley’in basketleriyle oyunu domine eden Galatasaray, son 2 dakikaya 49-36 üstün girdi. Cenk’in isabetkli basketiyle farkı 15 sayıya tırmandıran Sarı-Kırmızılılar, ilk devreyi de 52-37 önde bitirdi.





Devre notları

Galatasaray MP ilk 20 dakikada 6’sı hücum toplam 19 ribaund alırken, Beşiktaş sadece 12 ribaund (2’si hücum) toplayabildi. Asist (16-6), top çalma (5-2) ve top kaybı (3-7) kategorilerinde de Aslan rakibine üstünlükle sağladı.





7-0'lık seri yetmedi





Maçın ikinci yarısına Cevher’in basketiyle giren Beşiktaş, Jerrells’in üçlüğüyle skoru 52-42’ye getirdi. Galatasaray coachu Ergin Ataman’ın aldığı teknik faulün ardından Christoplher’ın 2 serbest atışıyla Beşiktaş seriyi 7-0’a çıkardı: (52-44). Hawkins ve Vidmar’ın karşılıklı basketlerinin ardından Furkan’ı çember altında iyi kullanan Galatasaray, son 5:21’e 58-46 üstün girdi. Chris’in üçlüğüyle oyunda kalan Beşiktaş, Hawkins’e Cevher ile yanıt verdi: (60-52,26.dk). Furkan’ın basket faulüyle son 3dakikaya 63-52 üstün giren Giren Furkan-Engin ikilisiyle 6 sayı daha üreterek, farkı 17sayıya çıkardı: (69-52). Christopher’ın üçlüğüyle son dakikaya 69-55 geride giren Beşiktaş, Engin’in serbest atışına Barış’ın tip basketiyle yanıt verdi: (70-57). Üçüncü çeyrek Engin’in serbest atışlarıyla Galatasaray MP’ın lehine 72-57 tamamlandı.





Galatasaray farkı açtı





Karşılaşmanın son çeyreğine Cenk’in üçlüğüyle giren Galatasaray MP, farkı 18 sayıya tırmandırdı: (75-57). Barış ve Can (3)’ın karşılıklı basketlerinin ardından Cevher’in sayılarıyla 32.dakikaya 78-61 önde girdi. Muratcan (3) ve Barış’ın sayılarıyla farkı 12 sayıya çeken (78-66) Beşiktaş, Muratcan ile seriyi 7-0’a taşıdı: (78-68). Macvan ve Muratcan’ın karşılıklı basketlerinin ardından son 4:56’da skor 80-70 oldu. Son 4:16’da Muratcan’ın basketiyle farkı 9 (81-72) sayıya çeken siyah-beyazlılar, son 2:40’da Vidmar’la skoru 81-74 yaptı. Hücumda skor bulamayan Galatasaray, Muratcan’ı basket faulle durdurdu: (81-77, 38.dk). Son 1:30’da Furkan’ın Jerrelss’a yaptığı blok belki de maçın kırılma anı oldu. Cenk’in attığı üçlükle son dakikaya 84-77 önde giren Galatasaray, Hawkins’in hücum ribaundun ürettiği basketle skoru 86-77 yaparak, turnuvanın üçüncülüğünü elde etti. Maç sonunda Sarı-Kırmızılılar'a üçüncülük ödülünü Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Tarkan Tüzker verdi.



