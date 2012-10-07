Derbide 36 yıl sonra bir ilk

Bu sonuçla, lig tarihinde Beşiktaş'a karşı en farklı skorlu galibiyetini egale eden Sarı-Lacivertliler, Siyah-Beyazlılar karşısında, ligde bundan önce 3 farklı skorlu galibiyeti 7 Mart 1976 tarihinde, İnönü Stadı'nda yine 3-0'lık sonuçla almıştı.





Beşiktaş ise 6 Ocak 1990 tarihinde Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetini elde etmişti.





Fenerbahçe'nin, 88 yıllık ezeli rekabet tarihinde, Beşiktaş'a karşı genelde aldığı en farklı skorlu galibiyetler ise şöyle:





Tarih Stat Organizasyon Sonuç

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06.12.1958 İnönü Özel 7 - 0





17.01.1930 Taksim İstanbul Ligi 5 - 0





01.07.1960 İnönü Cemal Gürsel Kupası 6 - 2





24.03.1940 Şeref İstanbul Ligi 5 - 1





28.11.1924 Taksim Özel 4 - 0





18.05.1947 Fenerbahçe Milli Küme 4 - 0





31.08.1975 İzmir Atatürk Zafer Kupası 4 - 0