Derbide 36 yıl sonra bir ilk

Bu sonuçla, lig tarihinde Beşiktaş'a karşı en farklı skorlu galibiyetini egale eden Sarı-Lacivertliler, Siyah-Beyazlılar karşısında, ligde bundan önce 3 farklı skorlu galibiyeti 7 Mart 1976 tarihinde, İnönü Stadı'nda yine 3-0'lık sonuçla almıştı.
Beşiktaş ise 6 Ocak 1990 tarihinde Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetini elde etmişti.
Fenerbahçe'nin, 88 yıllık ezeli rekabet tarihinde, Beşiktaş'a karşı genelde aldığı en farklı skorlu galibiyetler ise şöyle:
Tarih Stat Organizasyon Sonuç
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06.12.1958 İnönü Özel 7 - 0
17.01.1930 Taksim İstanbul Ligi 5 - 0
01.07.1960 İnönü Cemal Gürsel Kupası 6 - 2
24.03.1940 Şeref İstanbul Ligi 5 - 1
28.11.1924 Taksim Özel 4 - 0
18.05.1947 Fenerbahçe Milli Küme 4 - 0
31.08.1975 İzmir Atatürk Zafer Kupası 4 - 0