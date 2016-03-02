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Depremde yıkılan apartmanın sahibinin yargılanması

Depremde yıkılan apartmanın sahibinin yargılanması

02 Mart 2016 Çarşamba 14:44
Depremde yıkılan apartmanın sahibinin yargılanması

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Safa apartmanının sahibi Nezir Baş'ın yargılanmasına devam edildi.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Baş katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı karar öncesi hazırladığı mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Mütalaada, sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Mütalaada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünce hazırlanan rapora göre yapılan analizlerde zemin kat kolonlarından 26'sının kesit, donatı alanı ve pursantaj oranı açısından yetersiz olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Zemin katın taşıyıcı elemanlarının eksik olmasının apartmanın sahibi sanık Nezir Baş'ın burada iş yerini genişletmek amacıyla kolon kesmesine bağlı olduğunun kaydedildiği mütalaada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Sanığın zemin kattaki kolonları binanın depremde yıkılacağını ve binada oturanların şiddetli bir depremde enkaz altında kalarak öleceğini öngörmesine rağmen iş yerini genişletmek amacıyla kestiği, bu eylemi ile bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep oldukları anlaşılmaktadır. Sanık Nezir Baş'ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 22/3 maddesi delaletiyle 85/2 maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur."

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Anahtar Kelimeler:
Ada SuKaradenizKaradeniz Teknik Üniversitesi
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