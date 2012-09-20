Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Deplasman takımları turladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu bugün oynanan 3 karşılaşma ile sona erdi. Tek maç eleme usulü yapılan karşılaşmaların sonunda 43 takım ikinci eleme turuna yükseldi.

20 Eylül 2012 Perşembe 18:15
Deplasman takımları turladı
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu 1. eleme turunda bugün yapılan maçlar sonucunda deplasmanda oynayan Silivrispor, Ankara Demirspor ve Sivas Dört Eylül Belediyespor tur atladı. 

2. eleme turunda, 1. turu geçen 43 takımın yanı sıra Spor Toto 2. Lig'den 34, PTT 1. Lig'den 18 ve Spor Toto Süper Lig'den Avrupa'ya giden takımların dışındaki 13 takımla birlikte toplam 108 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. eleme turu 25-27 Eylül tarihlerinde yapılacak.

1. eleme turunda bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar, tur atlayan 43 takım ile 2. turda mücadele edecek diğer takımlar şöyle:

Maltepespor - Silivrispor: 1 - 2

Çorumspor-Ankara Demirspor: 2 - 4

Erzincan Refahiyespor-Sivas Dört Eylül Belediyespor: 0 - 1

Tur atlayan takımlar

İstanbulspor, Ümraniyespor, Gölcükspor, Darıca Gençlerbirliği, Orhangazispor, Menemen Belediyespor, Aydınspor 1923, Emrespor, Keçiörengücü, Arsinspor, İskenderunspor 1967, Kırıkhanspor, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Belediye Bingölspor, Erzurum Büyükşehir Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor, Kocaelispor, Dardanelspor, Beylerbeyi, Kütahyaspor, Tekirova Belediyespor, Muğlaspor, Uşak Belediyespor, Çorum Belediyespor, Kastamonuspor, Kilimli Belediyespor, Yimpaş Yozgatspor, Kayseri Şekerspor, Karaman Belediyespor, Niğde Belediyespor, Trabzon Kanuni Futbol Kulübü, Dersimspor, Kadirlispor, Patnos Gençlik Spor, Iğdır Üniversitesi, Belediye Vanspor, Siirtspor, Cizre Basraspor, Batman Petrolspor, Gümüşhanespor,Silivrispor, Ankara Demirspor ve Sivas Dört Eylül Belediyespor.  

2. turda mücadele edecek diğer takımlar

Spor Toto Süper Lig: Akhisar Belediyespor, Beşiktaş, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Medical Park Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Orduspor, Sanica Boru Elazığspor ve Sivasspor

PTT 1. Lig: 1461 Trabzon, Adana Demirspor, Adanaspor, Boluspor, Bucaspor, Denizlispor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Göztepe, Kartalspor, Karşıyaka, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, MKE Ankaragücü, Samsunspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Torku Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Şanlıurfaspor

Spor Toto 2. Lig: Alanyaspor, Altay, Anadolu Selçukluspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Bayrampaşaspor, Bozüyükspor, Denizli Belediyespor, Eyüpspor, Fethiyespor, Gaziosmanpaşaspor, Giresunspor, Hatayspor, İnegölspor, İskenderun Demir Çelikspor, İstanbul Güngörenspor, Kahramanmaraşspor, Kırklarelispor, Kızılcahamamspor, Körfez Futbol Kulübü, Nazilli Belediyespor, Ofspor, Pendikspor, Polatlı BUGSAŞ Spor, Sakaryaspor, Sarıyer, Tarsus İdmanyurdu, Tepecikspor, Tokatspor, Turgutluspor, Yeni Malatyaspor, Çamlıdere Şekerspor, Çankırıspor ve Ünyespor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim