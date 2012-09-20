Deplasman takımları turladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu 1. eleme turunda bugün yapılan maçlar sonucunda deplasmanda oynayan Silivrispor, Ankara Demirspor ve Sivas Dört Eylül Belediyespor tur atladı.





2. eleme turunda, 1. turu geçen 43 takımın yanı sıra Spor Toto 2. Lig'den 34, PTT 1. Lig'den 18 ve Spor Toto Süper Lig'den Avrupa'ya giden takımların dışındaki 13 takımla birlikte toplam 108 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. eleme turu 25-27 Eylül tarihlerinde yapılacak.





1. eleme turunda bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar, tur atlayan 43 takım ile 2. turda mücadele edecek diğer takımlar şöyle:





Maltepespor - Silivrispor: 1 - 2





Çorumspor-Ankara Demirspor: 2 - 4





Erzincan Refahiyespor-Sivas Dört Eylül Belediyespor: 0 - 1





Tur atlayan takımlar





İstanbulspor, Ümraniyespor, Gölcükspor, Darıca Gençlerbirliği, Orhangazispor, Menemen Belediyespor, Aydınspor 1923, Emrespor, Keçiörengücü, Arsinspor, İskenderunspor 1967, Kırıkhanspor, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Belediye Bingölspor, Erzurum Büyükşehir Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor, Kocaelispor, Dardanelspor, Beylerbeyi, Kütahyaspor, Tekirova Belediyespor, Muğlaspor, Uşak Belediyespor, Çorum Belediyespor, Kastamonuspor, Kilimli Belediyespor, Yimpaş Yozgatspor, Kayseri Şekerspor, Karaman Belediyespor, Niğde Belediyespor, Trabzon Kanuni Futbol Kulübü, Dersimspor, Kadirlispor, Patnos Gençlik Spor, Iğdır Üniversitesi, Belediye Vanspor, Siirtspor, Cizre Basraspor, Batman Petrolspor, Gümüşhanespor,Silivrispor, Ankara Demirspor ve Sivas Dört Eylül Belediyespor.





2. turda mücadele edecek diğer takımlar





Spor Toto Süper Lig: Akhisar Belediyespor, Beşiktaş, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Medical Park Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Orduspor, Sanica Boru Elazığspor ve Sivasspor





PTT 1. Lig: 1461 Trabzon, Adana Demirspor, Adanaspor, Boluspor, Bucaspor, Denizlispor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Göztepe, Kartalspor, Karşıyaka, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, MKE Ankaragücü, Samsunspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Torku Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Şanlıurfaspor





Spor Toto 2. Lig: Alanyaspor, Altay, Anadolu Selçukluspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Bayrampaşaspor, Bozüyükspor, Denizli Belediyespor, Eyüpspor, Fethiyespor, Gaziosmanpaşaspor, Giresunspor, Hatayspor, İnegölspor, İskenderun Demir Çelikspor, İstanbul Güngörenspor, Kahramanmaraşspor, Kırklarelispor, Kızılcahamamspor, Körfez Futbol Kulübü, Nazilli Belediyespor, Ofspor, Pendikspor, Polatlı BUGSAŞ Spor, Sakaryaspor, Sarıyer, Tarsus İdmanyurdu, Tepecikspor, Tokatspor, Turgutluspor, Yeni Malatyaspor, Çamlıdere Şekerspor, Çankırıspor ve Ünyespor.



