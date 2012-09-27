’’Deplasman fatihi’’ Galatasaray

Orduspor'a konuk olacak lider Galatasaray'ın son dönemde deplasmanda bileği bükülmüyor.





Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sarı-Kırmızılı takım, ligde deplasmanda oynadığı son 21 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi.





Deplasmandaki en son mağlubiyetini geçen sezonun 23. haftasında Bursaspor karşısında alan Galatasaray, ardından rakip sahalarda oynadığı son 10 maçta ise rakiplerine boyun eğmedi.





Sarı-Kırmızılı takım, sadece 1 kez yenildiği söz konusu son 21 deplasman maçında 13 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Bu maçlarda rakip fileleri toplam 44 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 13 gol gördü.





Devam eden 10 maçlık yenilmezlik serisi





Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda son olarak 28 Ocak 2012 tarihinde Bursaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray, daha sonra rakip sahalarda 10 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı.





''Cim Bom'', 23. haftadaki Bursaspor maçından sonra sahaya çıktığı 10 deplasman maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.





Ligde geçen sezonun 25. haftasından itibaren Gaziantepspor, Mersin İdmanyurdu, Sivasspor, Fenerbahçe ve Manisaspor ile deplasmanda oynadığı maçlarda yenilmeyen Sarı-Kırmızılı takım, Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda sahalarında karşılaştığı güçlü rakipleri Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye de boyun eğmedi.





Galatasaray bu sezon ise 2. haftada BJK İnönü Stadı'nda Beşiktaş ile 3-3 berabere kalırken, 4. haftadaki maçta ise Medical Park Antalyaspor'u sahasında 4-0'lık skorla mağlup etti.





Deplasmandaki son 21 maç





Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 21 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:





Hafta Maç Skor





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2011-2012 Sezonu:





Lig Grubu:





3. Kardemir Karabükspor-Galatasaray.: 1-1





5. MKE Ankaragücü-Galatasaray.......: 0-3





7. M.Park Antalyaspor-Galatasaray...: 0-0





9. Kayserispor-Galatasaray..........: 0-2





11. Beşiktaş-Galatasaray.............: 0-0





13. Gençlerbirliği-Galatasaray.......: 0-1





15. Trabzonspor-Galatasaray..........: 0-3





16. Orduspor-Galatasaray.............: 0-2





19. Samsunspor-Galatasaray...........: 2-4





21. Eskişehirspor-Galatasaray........: 0-0





23. Bursaspor-Galatasaray............: 1-0





25. Gaziantepspor-Galatasaray........: 1-2





27. Mersin İdman Yurdu-Galatasaray....: 1-3





29. Sivasspor-Galatasaray............: 0-4





31. Fenerbahçe-Galatasaray...........: 2-2





34. Manisaspor-Galatasaray...........: 0-4





Süper Final Şampiyonluk Grubu:





1. Beşiktaş-Galatasaray.............: 0-2





3. Trabzonspor-Galatasaray..........: 2-4





6. Fenerbahçe-Galatasaray...........: 0-0





2012-213 Sezonu:





2. Beşiktaş-Galatasaray.............: 3-3





4. M.Park Antalyaspor-Galatasaray...: 0-4