Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

’’Deplasman fatihi’’ Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de yarın Orduspor'a konuk olacak lider Galatasaray'ın son dönemde deplasmanda bileği bükülmüyor.

27 Eylül 2012 Perşembe 11:25
’’Deplasman fatihi’’ Galatasaray
Orduspor'a konuk olacak lider Galatasaray'ın son dönemde deplasmanda bileği bükülmüyor.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sarı-Kırmızılı takım, ligde deplasmanda oynadığı son 21 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi.

Deplasmandaki en son mağlubiyetini geçen sezonun 23. haftasında Bursaspor karşısında alan Galatasaray, ardından rakip sahalarda oynadığı son 10 maçta ise rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-Kırmızılı takım, sadece 1 kez yenildiği söz konusu son 21 deplasman maçında 13 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Bu maçlarda rakip fileleri toplam 44 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 13 gol gördü.

Devam eden 10 maçlık yenilmezlik serisi

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda son olarak 28 Ocak 2012 tarihinde Bursaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray, daha sonra rakip sahalarda 10 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı.

''Cim Bom'', 23. haftadaki Bursaspor maçından sonra sahaya çıktığı 10 deplasman maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Ligde geçen sezonun 25. haftasından itibaren Gaziantepspor, Mersin İdmanyurdu, Sivasspor, Fenerbahçe ve Manisaspor ile deplasmanda oynadığı maçlarda yenilmeyen Sarı-Kırmızılı takım, Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda sahalarında karşılaştığı güçlü rakipleri Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye de boyun eğmedi.

Galatasaray bu sezon ise 2. haftada BJK İnönü Stadı'nda Beşiktaş ile 3-3 berabere kalırken, 4. haftadaki maçta ise Medical Park Antalyaspor'u sahasında 4-0'lık skorla mağlup etti.

Deplasmandaki son 21 maç

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 21 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Hafta              Maç                 Skor

-------------------------------------------

2011-2012 Sezonu:

Lig Grubu:

3.   Kardemir Karabükspor-Galatasaray.: 1-1

5.   MKE Ankaragücü-Galatasaray.......: 0-3

7.   M.Park Antalyaspor-Galatasaray...: 0-0

9.   Kayserispor-Galatasaray..........: 0-2

11.  Beşiktaş-Galatasaray.............: 0-0

13.  Gençlerbirliği-Galatasaray.......: 0-1

15.  Trabzonspor-Galatasaray..........: 0-3

16.  Orduspor-Galatasaray.............: 0-2

19.  Samsunspor-Galatasaray...........: 2-4

21.  Eskişehirspor-Galatasaray........: 0-0

23.  Bursaspor-Galatasaray............: 1-0

25.  Gaziantepspor-Galatasaray........: 1-2

27.  Mersin İdman Yurdu-Galatasaray....: 1-3

29.  Sivasspor-Galatasaray............: 0-4

31.  Fenerbahçe-Galatasaray...........: 2-2

34.  Manisaspor-Galatasaray...........: 0-4

Süper Final Şampiyonluk Grubu:

1.   Beşiktaş-Galatasaray.............: 0-2

3.   Trabzonspor-Galatasaray..........: 2-4

6.   Fenerbahçe-Galatasaray...........: 0-0

2012-213 Sezonu:

2.   Beşiktaş-Galatasaray.............: 3-3

4.   M.Park Antalyaspor-Galatasaray...: 0-4
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim