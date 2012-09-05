Denizlispor’u bekleyen tehlike

PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un Asbaşkanı Veysel Gühan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski oyuncu ve teknik direktörlerin 5 milyon 700 bin lira tutan alacaklarını ödemek için kaynak arayışını sürdürdüklerini söyledi.





Önceki sezonlarda Denizlispor'da görev yapan oyuncuların yanı sıra bazı teknik direktörlerin alacakları için TFF'ye başvurması ile sıkıntı yaşadıklarını belirten Gühan, borcun ödenmesi için kendilerine Ocak ayına kadar süre verildiğini ifade etti.





Yeni bir takım oluşturduklarını ve bu futbolcuların alacaklarını ödemeye çalıştıklarını dile getiren Gühan, ''Şu anda bu parayı ödeyecek ekonomik durumumuz yok. Ocak ayında transfer yasağı ile karşılaşabiliriz'' dedi.





Gühan, Denizlispor'un bazı yabancı futbolcularla süren davalarının kaybedilmesi durumunda ödenmesi gereken tutarın artacağını kaydetti.