Denizlispor kombine satışına başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da kombine bilet satışına başlandı.





Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Süleyman Urkay, Vali Abdülkadir Demir ile Belediye Başkanı Osman Zolan'ın ilk kombine biletleri satın aldığını belirterek, ''Kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Denizlispor taraftarlarını, bize destek vermeye ve kombine bilet almaya davet ediyorum'' dedi.





Vali Demir ise Denizlispor'un kentin takımı olduğunu ve herkesin destek vermesi gerektiğini dile getirerek, ''Denizlispor'un başarısız olmasını kimse kabul etmez'' diye konuştu.





Belediye Başkanı Zolan da takım destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.





Kulüp binasının yanı sıra AVM'lerden de satın alınabilecek kombine biletler, VIP 2 bin, gold kart bin, kapalı tribün 200, maraton tribün ise 100 liradan satışa sunuldu. Kulüp yönetimi, kombine bilet satışından 1 milyon 200 bin lira gelir bekliyor.