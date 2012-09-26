Denizlispor İlhan Özbay ile yollarını ayırdı

PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da dün akşam toplanan yönetim Mersin İdmanyurdu'ndan transfer edilen İlhan Özbay ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Sadece ligin ilk maçında 1461 Trabzon maçında 20 dakika forma giyen İlhan Özbay'ın performansının yetersiz olduğu belirtilerek böyle bir karar alındığı öğrenildi. Yeşil-Siyahlı yönetimin, Taner Arı ve Yasin Çakmak ile ilgili önümüzdeki günlerde bir karara varılması yönünde görüş birliğine vardığı öğrenilirken, 3 kulüp personelinin de görevine son verildi. Kulüp Müdürü Muhammet İbiş, geçen sezon teknik menajer olarak göreve gelen Kadir Kanatsız ve 20 yıldır kulüpte görev yapan Cevdet Cengiz'in görevine son verildiği öğrenildi.