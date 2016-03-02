Denizlispor'da Şanlıurfaspor maçı hazırlıkları

PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Koray Palaz, "Son dönemde aldığımız sonuçlar, ligde kalmamız ve istediğimiz noktaya ulaşmamız durumunda anlamlı olacak" dedi.

Denizlisporlu futbolcular, 5 Mart Cumartesi günü sahasında Şanlıurfaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Atatürk Stadı'nda sürdürdü.

Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü Palaz, antrenmanda oyuncularına ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması ve çift kale maç yaptırdı.

Palaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın yükselen grafiğinin devam etmesi için çaba gösterdiklerini ifade ederek, son dönemde aldıkları sonuçların ligde kalmaları ve istedikleri noktaya ulaşmaları durumunda anlamlı olacağını belirtti.

Oyuncuların sergilediği performanstan memnuniyeti dile getiren Palaz, şunları kaydetti:

"Bizim ciddi anlamda üç puanlara ihtiyacımız var. Şanlıurfaspor'la yapacağımız müsabaka, bizim ve karşı takım için çok önemli. Şanlıurfaspor'un son zamanlardaki puan kayıplarıyla müsabaka bir anda 9 puanlık maça dönüştü. Bizim daha şiddetli puana ihtiyacımız var. Maça hazır sayılırız. İnşallah bu takımı ligde bırakmak için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz."