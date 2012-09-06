Denizlispor’da 3 imza

PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, daha önce anlaştığı 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı.





Kulübün tesislerinde düzenlenen imza töreninde, Bursaspor'dan Yenal Tuncer ve Akhisar Belediyespor'dan Osman Bozkurt ile birer yıllık, Almanya'nın SV Wilhelmshaven takımından Süleyman Çelikyurt ise 3 yıllık mukaveleye imza attı.





Denizlispor Kulüp Başkanı Süleyman Urkay törende yaptığı konuşmada, transferlerin takıma güç kattığını belirterek, ''Ligde üst sıralara oynayacak bir ekip oluşturduk. Yeni transferlerimize güveniyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olmasını dilerim'' dedi.





Eski oyuncu ve teknik direktörlere olan 5 milyon 700 bin liralık borcun ödenmemesi durumunda, ara transfer döneminde ''transfer yasağı'' ile karşı karşıya kalabilecekleri endişeni dile getiren Urkay, Yönetim Kurulu olarak bu sorunun çözümü için görüşmelere şimdiden başladıklarını söyledi.





Futbolcular da Denizlispor'a transfer oldukları için mutlu olduklarını ifade ederek, Denizlispor'u Süper Lig'e taşımaya çalışacaklarını dile getirdiler.