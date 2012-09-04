Denizlispor’a gurbetçi oyuncu

Denizlispor Kulübü Başkanı Süleyman Urkay, yaptığı açıklamada, Almanya'nın Wolsburg takımının formasını giyen ve Çaykur Rizespor'un sezon öncesi hazırlık kampına katılan 23 yaşındaki Süleyman Çelikyurt ile her konuda anlaştıklarını söyledi.





Urkay, ''Yönetici arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz yoğun mesai harcıyoruz. Denizlispor'un başarısını her şeyin üzerinde görüyoruz. Bunun için futbolcu transferinde Denizlispor'un maddi yapısına ve takıma uyum sağlayabileceğini düşündüğümüz oyuncularla anlaşıyoruz. Taraftarımız gelecek haftalarda farklı bir Denizlispor izleyecekler. Biz takımımıza güveniyoruz. Denizli halkının ve taraftarlarımızın tribünleri doldurarak bize ve futbolculara destek vermelerini istiyoruz'' dedi.