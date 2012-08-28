Denizlispor 8 futbolcunun lisansını çıkaramıyor

PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, şu anda Kayseri Erciyes forması giyen eski futbolcusu Serdar Eyilik'e 120 bin TL alacağını ödemediği için TFF'nin transfer yasağına takıldı. TFF'nin transfer yasağı koyduğu Denizlispor'un, anlaşmaya vardığı ve imza attırdığı Azeri futbolcu Melikov Rail, Özgürcan, Osman, Sakıp, Özgürcan, Umut, Erdem, Bilal Niyaz ve sözleşmesi uzatılan Ekrem Engin'e lisans çıkaramadığı öğrenildi. Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, bu hafta içerisinde Serdar Eyilik'e olan paranın ödenerek transfer yasağının kaldırılacağını ve oyuncuların lisanslarının çıkartılacağını söyledi.





Öte yandan sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen Baran ile Onur'un gönderildiği öğrenildi. Türkiye'deki vizesi bittiği için Fas'ta rehin kalan Sacko ise vize alınmasının ardından Denizli'ye döndü.





Ligin ilk maçında kendi sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek sezona puansız ayrılan Denizlispor, 2.hafta deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.