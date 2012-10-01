Denizlispor 3 puana İsmail ile uzandı

PTT. 1. Lig'in 5. haftasında Denizlispor, Göztepe'yi konuk etti. Mücadele Denizlispor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.





Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da bulduğu ataklardan yararlanamayınca mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı.





İkinci yarıya gelindiğinde seyirci avantajını da kullanan Denizlispor maçın son dakikalarında ataklarını sıklaştırdı. Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye İsmail çıktı ve attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.





Maçın 87. dakikasında Göztepe yakaldığı net bir pozisyondan yararlanamadı.





Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca mücadeleyi Denizlispor 1-0 kazandı.









Bu sonuçla Denizlispor 9 puan ile 5.sıraya yükselirken, Göztepe 3 puan ile 16. sırada yer aldı.





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