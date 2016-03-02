Denizlide Tekstil Ve Hazır Giyimde Yeni Pazarlara Açılıyor Ayrıntılar Röpartaj/isa Dal Detgis Bşk başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Trt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Memleketten Haber Var adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Denizlide Tekstil Ve Hazır Giyimde Yeni Pazarlara Açılıyor Ayrıntılar Röpartaj/isa Dal Detgis Bşk.