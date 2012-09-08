Denizli yeni sezondan umutlu

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Denizli Belediyespor Teknik Direktörü Adnan Erkan, başarılı bir kadro oluşturduklarına inandığını söyledi.





Denizli Belediyespor, ligin ilk haftasında yarın (9 Eylül) deplasmanda karşılaşacağı Kırklarelispor maçı için bu kente gitti.





Teknik direktör Adnan Erkan, kafilenin tesislerden ayrılışından önce yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçında Kırklarelispor deplasmanından iyi bir sonuçla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.





İlk maçların her zaman zorlu ve stresli olduğunu ifade eden Erkan, ''Ben futbolcularıma güveniyorum. Başarılı bir kamp dönemi geçirdik. Oyuncularımızın motivasyonları çok iyi durumda. Başarılı bir kadro oluşturduğumuza inanıyorum. Rakibimizi çok iyi tanıyoruz, güçlü bir takım ama Denizli Belediyespor olarak galibiyet için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu.



