Denizli’de kurbanlı antrenman

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Denizli Belediyespor, sezonun ilk hafta maçında, 9 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.





Denizli Belediyespor'un antrenmanı öncesi Gümüşler Stadı'nda düzenlenen organizasyonda yeni sezon için kurban kesildi. Kulüp başkanı Rüşan Uzunoğlu, futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyelerinin dualarının ardından kesilen kurbanın kanı, teknik heyet ile futbolcuların alınlarına ve ayaklarına sürüldü.





Denizli Belediyespor Başkanı Rüşan Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, uzun lig maratonuna 9 Eylül Pazar günü Kırklarelispor maçı ile başlayacaklarını belirterek, ''İnşallah iyi bir başlangıç yaparız. Dualarımızı ettik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan sezonu gönlümüzden geçen yerde tamamlarız inşallah. Yeni sezon 2. Lig ve 3. Lig takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Fair-play çerçevesinde iyi bir sezon diliyorum'' dedi.





Denizli Belediyespor kafilesi, sabah saatlerinde Kırklareli'ye hareket edecek.