Denizli, Buca’yı rahat geçti

PTT 1. Lig takımlarından Denizlispor, Bucaspor ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.
Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Denizlispor, ağırlıklı olarak yedek oyuncularla maça çıktı. 43. dakikada orta sahadan aldığı topla kaleye doğru giden Özgür Can'ın ceza sahasında düşürülmesi üzerine Haluk'un kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-0
İkinci yarıya yeni transfer ettiği oyuncularla başlayan Denizlispor, ataklarını sıklaştırdığı karşılaşmada, 68. dakikada Ömer Gebeşçi ve 78. dakikada Osman Bozkurt'un attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.