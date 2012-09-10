Denizli beraberliğe üzülmüyor

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta, deplasmanda Kırklarelispor'la 1-1 berabere kalan Denizli Belediyespor'un kulüp başkanı Rüşan Uzunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının zorlu Kırklarelispor deplasmanından bir puan çıkarmasına sevindiklerini belirtti.





Futbolcuların sahada çok iyi mücadele ettiklerini kaydeden Uzunoğlu şöyle konuştu:





''Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik, galip bile gelebilirdik ama olmadı. 1 puan da bizi sevindirdi. Lige puanla başlamak önemli. Devamının gelmesi dileğiyle teknik heyet ve futbolcuları kutluyorum. Önümüzdeki haftalarda Denizli Belediyespor daha da iyi futbol oynayacağının sinyallerini verdi. Takımımıza güveniyoruz.''





Denizli Belediyespor, Bayrampaşaspor maçının hazırlıklarına yarın (11 Eylül) başlayacak.



