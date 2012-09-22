Denizli Belediyespor telafi peşinde

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Denizli Belediyespor'un kulüp başkanı Rüşan Uzunoğlu, yarın deplasmanda oynayacakları Anadolu Selçukluspor maçında takıma güvendiğini ifade etti.





Uzunoğlu, Bayrampaşa mağlubiyetindeki hataları gidermeye çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:





''Bayrampaşa deplasmanında güzel bir oyun çıkartığımıza inanıyorum. Fakat stoper oyuncumuz Hasan Demir'in penaltıya neden olması ve ardından da kırmızı kart görmesi takımda moral eksikliğine neden oldu. Hedefimiz Anadolu Selçukluspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak. Futbol öyle bir spor ki galibiyet beklerken mağlup da olunabilir. Fakat gönlümüzden geçen farklı bir galibiyetle ayrılmaktır. Bayrampaşa maçından alınan mağlubiyeti, Anadolu Selçukluspor karşılaşmasıyla telafi etmek istiyoruz.''





Uzunoğlu, kadroda kart cezalısı ve sol dizinde ağrı olan Hasan Demir ile Hüseyin Ateş'in yer almayacağını sözlerine ekledi.



