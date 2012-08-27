Denizli Belediyespor’a iki takviye

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Denizli Belediyespor, Balıkesirspor'dan Hüseyin Ateş ve Yeni Malatyaspor'dan Ömer Çuğ ile anlaşma sağladı.





Teknik Direktör Adnan Erkan, Balıkesirspor'dan Hüseyin Ateş ve Yeni Malatyaspor'dan Ömer Çuğ ile anlaştıklarını, iki futbolcuyla birer yıllık sözleşme imzalayacaklarını bildirdi.





Son transferlerle daha da güçlendiklerini ifade eden Erkan, Ömer Çuğ'un Bolu kampında takımla birlikte ilk antrenmana çıktığını bildirdi.





Erkan, Denizlispor'dan Ali Helvacı ve İsmail Baydil'in takıma katılması ile transferi kapatacaklarını belirtti.