Denizli altın buldu

PTT 1.Lig'in ikinci haftası Gaziantep'de oynanan Gaziantep BB Spor - Denizlispor karşılaşmasıyla sona erdi.





Kamil Ocak Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.





İkinci yarıda iki takım da birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandı. 76. dakikada Denizlispor adına sahneye çıkan Görkem, maçtaki dengeyi bozarak takımına deplasmanda 3 puanı getiren gole imza attı.





Karşılaşmanın 87.dakikasında Gaziantep BB Spor'un forvet oyuncusu Serdar Deliktaş, rakibine yaptığı hareket nedeniyle hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.





Sezonun ilk haftasında Ç.Rizespor'a son dakika golüyle mağlup olan Gaziantep BB Spor, bu sonuçla ikinci haftayı da puansız geçmiş oldu. Kendi sahasında 1461 Trabzon'a yenilerek sezona başlayan Denizlispor ise ilk galibiyetini elde etti.







