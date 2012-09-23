Denizdeki şişme kadını ceset sandılar

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ve Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı balık adamlar denize girdi. Cismin yanına yaklaşan ekipler büyük bir şok yaşadı. Kadın cesedi olarak ihbar edilen cismin şişme kadın olduğu belirlendi. Şişme kadını sudan çıkaran ekipler, havasını indirdikten sonra çöpe attı.(DHA)