Denizde ’otostop’

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Ali Şen’in oğlu Metin Şen ve eşi Aslı Şen önceki gün tekneleriyle birlikte Yalıkavak açıklarına demirledi. Daha sonra son haftalarda sosyetenin uğrak yeri Moon Beach’e zodiac botla giden Metin Şen ve eşi Aslı Şen’e iş adamı Tuncer Öztarhan ve nişanlısı Selin Postacılar da eşlik etti. Moon Beach’in iskelesine botla yanaşan Metin Şen eşi ve dostlarını plaja bıraktı. Daha sonra botu açıkta dubaya bağlayan Metin Şen botta mahsur kaldı. Eşi Aslı Şen de olayın farkına varmayınca Metin Şen yakınından geçen botlardan yardım isteyerek, Moon Beach’e çıktı.