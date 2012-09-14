Dengeleri değiştiren adam!

Avrupa'da Cristiano Ronaldo'nun "Real Madrid'te mutlu değilim" açıklaması ve Messi ile Barcelona arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu olayların altında, Zlatan Ibrahimovic'in Paris Saint Germain'e attığı senelik 20 milyon Euro'luk imzanın yattığı konuşuluyor. İspanyol ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Ronaldo ve Messi'nin, Ibrahimovic'e ödenen bu bedel nedeniyle rahatsız oldukları ve kulüplerini durumdan haberdar ettikleri belirtildi. Vergiler dışında olmak üzere Paris Saint Germain'den 20 milyon Euro alan Zlatan, dünyanın (kulübünden) en çok kazanan futbolcuları listesinde Samuel Eto'o'dan sonra ikinci sıraya yerleşmişti. Kulübünden 10.5 milyon Euro elde eden Ronaldo ile 12 milyon Euro kazanan Messi'nin, bu konuda sıkıntı yaşadıkları için yeni sözleşme istedikleri belirtildi.

Real Madrid, Portekiz'li futbolcusuna yıllık 15 milyon Euro'luk yeni bir kontrat önermeye hazırlanırken, Barcelona'nın da Lionel Messi'ye senelik 17 milyon Euro teklif edeceği ifade edildi. Reklam ve sponsorluk gelirleri de eklendiğinde şu anda Messi senede 33.5, Ronaldo da 29.5 milyon Euro elde ediyor.