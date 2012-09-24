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Demirtaş'tan tartışılacak sözler

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "...kendi kendimizi yöneteceğiz. Biz özerk Kürdistan'da bu halk kendi kendini yönetecek" dedi.

24 Eylül 2012 Pazartesi 10:50
Demirtaş'tan tartışılacak sözler

Partisinin Bitlis 2. Olağan İl Kongresi'ne katılan Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, ahlak ve vicdan işi olan barışın emir ve talimatla olamayacağını ifade etti.

“Türk, Kürt ve diğer halklarla birlikte aynı topraklarda barış içinde yaşamak istiyoruz” diyen Demirtaş, şöyle konuştu:

“Barış, ekmek ve su kadar bizim acil ihtiyacımızdır. Halen gençler ve insanlar ölüyor. Kürt ve Türk halkı Ortadoğu'da kardeşçe yaşayabilir. Sınırları parçalamamıza gerek yok. Biz 'Kürdistan' dediğimizde ile de ayrılalım demiyoruz. Bir arada yaşayacağız. Biz çözüm sürecine destek olmaya hazırız. Birileri 'teröristlerle görüşmek ihanettir' diyebilir. Bu kadar kan akarken konuşmamak zulümdür, ihanettir. Türk anaları da konuşmaktan yana. Bu savaş bitsin akan kan dursun.”

Kongreye BDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, eski milletvekili M. Nezir Karabaş, Tatvan Belediye Başkanı Abdullah Ok ve diğer partililer katıldı.

"ÖZERK KÜRDİSTAN'DA BU HALK KENDİ KENDİNİ YÖNETECEK"

Demirtaş, Bitlis İl kongresi ve Güroymak İlçesi’nin ardından Tatvan’a geçti. Demirtaş, burada Tatvan Yeşilmezra Mahallesi yakınlarında yapımı tamamlanan arıtma tesisi, İtfaiye binası, Tatvan Belediyesi Halk Sağlık Merkezi ve yapımı tamamlanan bazı yolların toplu açılış törenine katıldı. 

Demirtaş, Belediye Başkanlarına tavsiyesinin dürüstlükten ödün vermemek olduğunu söyledi. Belediyecilikte şefaf olunmasını isteyen Demirtaş, "Halkın tek kuruşunu, halkın o maddi ve manevi desteği belediyesinin arkasına koyduğu destek, bizim şeref, onur, haysiyet ve namus borcumuzdur. Onu halka geri götürmek bizim namus borcumuzdur. Halk yapılanların yüz katını daha hak ediyor. O günleri en kısa sürede hep birlikte göreceğiz. Ve kendi kendimizi yöneteceğiz. Biz özerk Kürdistan’da bu halk kendi kendini yönetecek. Böyle AKP’nin kredisine muhtaç kalmadan, ona buna muhtaç kalmadan kendi hizmetlerini de yapabilecek" dedi.

DHA - AA

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