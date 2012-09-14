Demirtaş'tan Erdoğan'a zeytin dalı

Dokunulmazlık tartışmasının birkaç BDP’li milletvekili üzerinden yapılmasının ilkesizlik olduğunu söyleyen Demirtaş, Başbakan Erdoğan'a zeytin dalı uzattı. Demirtaş, “Süreç ne kadar gerilimli. Üslup ne kadar sert olursa olsun ‘gemileri yaktık’ dememek lazım" dedi.

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, dokunulmazlıkların sınırlandırılmasına da karşı olmadıklarını söyledi.

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’tan sonra BDP’li Sebahat Tuncel de Kürt sorununun çözümü için acilen müzakere sürecinin başlatılmasını istedi.

Müzakere masasından kalkmayacaklarını belirten BDP'li Tuncel, "Bizim görmek istedigimiz kare, Türk ve Kürt halkının eşit yurttaşlık temelinde kucaklasmasıdır. Bizim görmek istediğimiz kare daha somut adımlar atılması ve Kürt sorununun çözülmesidir" dedi.

MHP ise, BDP'lilerin dokunulmazlıkların kaldırılması önerisinin millet egemenliginin korunması için gerekli olduğu görüşünü dile getirdi.