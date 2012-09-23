Demirtaş için giden konvoya saldırı

Konvoyun geçtikten sonra patlamanın yaşandığı ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Valilik, konvoyun BDP Genel Başkanı Demirtaş için tedbir almaya giderken hedef alındığını açıkladı.

Patlama, bugün saat 10.00 sıralarında Güroymak-Bitlis Karayolu üzerinde bulunan Güroymak ilçesi'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Aşağı Kolbaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Askeri konvoy, Bitlis'ten Güroymak ilçesi'ne doğru giderken, menfeze yerleştirilen bomba, uzaktan kumanda düzenekle patlatıldı. Patlama, konvoyun geçişinden sonra meydana geldiği için can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Patlamanın ardından kaçan PKK'lıların yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, karayolu da araç trafiğine kapatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Saldırı ile ilgili Bitlis Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Valilik, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"23.09.2012 Pazar günü saat 11:30 sıralarında,Güroymak ilçemizde Güroymak Belediyesi tarafından, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın katılımıyla düzenlenecek olan park acılışı ve konser proğramında emniyet tedbiri almak üzere görev alan askeri araçların geçişi sırasında Güroymak-Bitlis Karayolunda mayın patlaması meydana gelmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır."

YÜKSEKOVA'DA DA BOMBA

Uzaktan kumanda düzenekli patlayıcı, dün gece saatlerinde Yüksekova Mezarlık Mahallesi'nde bulunan Gazi Caddesi'ndeki menfezin altında tespit edildi. Yol güvenliği sağlayan polis ekipleri, menfezin altındaki tahrip gücü yüksek uzaktan kumanda düzenekli patlayıcıyı bulunca çevre güvenliği alarak, bölgeye uzman ekipler gönderildi. Patlayıcı, bomba imha uzmanı ekipler tarafından yerinde patlatılarak imha edildi.

Bomba imha uzmanları, menfezin altındaki uzaktan kumandalı düzeneği patlatarak imha etti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Karayolunda bombalı araç alarmı

Tunceli-Pülümür karayolunda, karakol yakınlarına tuzaklanan bombalı bir araç tespit edildi.

Araçtaki bombaları etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Öte yandan Tunceli'de dün geceden bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen PKK'lı sayısının 3 olduğu bildirildi.

Bu arada Gökçek ve Şehit Mehmet Jandarma karakollarına giden yollarda 100'er kiloluk iki ayrı bomba düzeneği güvenlik güçleri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.

CİHAN - İHA - DHA