Demirspor Başkanı Serin’den taraftara bölünmüşlük uyarısı

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Önder Serin, 72 yıllık tarihlerinde kulübü taraftarın ayakta tuttuğunu söyledi. Serin,"Hiçbir zaman bu dönemdeki gibi Demirspor taraftarı bölünmemiş, birbirine ve yönetime küfür eden bir durum yaşanmamıştır" dedi.

Kulüp binasında düzenlenen ve 2. Başkan Ali Uğur Akbaş, Basın Sorumlusu İzzet Turgut, Altyapı sorumluları Ramazan Çimen, Suat Kızıldağ ve Hukuk Müşaviri Kadir Deniz'in de katıldığı basın toplantıda Serin, beli kişilerin kaos ortamı oluşturmaya çalıştığını kaydetti. Bu kişinin de kongredeki rakibi Selahattin Aydoğdu'nun olduğunu iddia eden Serin, "Buradan Aydoğdu'ya sesleniyorum: Bizler gelip geçiciyiz. Yarın kendisi de Adana Demirspor'a başkan olabilir. O zaman unutmasın ki bizler kendisine karşı bu tür davranışlar sergilemeyeceğiz" diye konuştu.

Sistematik şekilde yönetimi sosyal paylaşım sitelerinde, stadyumda veya değişik platformlarda "rantçı, etiket peşinde koşuyorlar" diye itham edenlerin bu iddialarını ispatlamaya çağıran Serin, "Bizler sadece Adana Demirspor arması için emek harcıyoruz. Yönetimin bu şekilde karalanması, linç kampanyası içine sürüklenmesi 'Adana Demirspor' menfaatinin neredesindedir? Bu olsa olsa ancak kişilerin şahsi menfaatleri içindir" açıklamasını yaptı.

PTT 1. Ligi'nde başarılı olmak için çalıştıklarına dikkat çeken Serin, dört maçlık periyotta istedikleri sonuçları alamadıklarını vurguladı. Yeni bir takım kurduklarını ve futbolda ilk maçlarda uyum sorunun olabileceğine dikkat çeken Önder Serin, şöyle devam etti: "Bu tür durumlarda biz istemesek de dört maçta takım başarılı olamamıştır. Bizim istediğimiz bir an önce taraftar, teknik heyet, futbolcu, basın ve yönetimin birlik içinde başarıyı yakalamasıdır. Bir maçta alınacak galibiyet takıma neleri katacağını hep birlikte göreceğiz."

Kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür eden Serin, şu anki kaos ortamına daha 'fazla tuz biber ekmemek' için duran sesiz çoğunluğun da artık sesini yükselteceği zamanın geldiğini ileri sürdü. Rize maçında bir taraftarın uygunsuz tepkisi üzerine Konya karşılaşmasında görüntülerden gözaltına alınarak cezalandırıldığını vurgulayan Serin, "Bizler de yüzlerce, binlerce taraftarın yönetim kurulu üyelerine ağıza alınmayacak küfürler eden kişilerin kanun önünde ne ceza alacağı, ne ile ödüllendirileceğini merak ediyoruz. Bugün Şimşekler Grubu'nun organize bir şekilde yönetimi eleştirdiği noktalar daha öncede yaşandı. O zamanlar 'kayıtsız şartsız yönetimin arkasındayız' diyen bu taraftar gurubunun bu yönetimin sözde bu sebepler nedeni ile karşısında durması çok manidardır" değerlendirmesini yaptı.

Kimi basın mensuplarının yalan ve suni gündemlerle her şeyi kötü gösterip, felaket tellallığı yaptığını öne süren Serin, bu kesimlerin emellerine ulaşmak için Adana Demirspor'un kötü gitmesini istediğini ifade etti. Kongrede şeffaf olacaklarını hatırlatan Önder Serin, " 10 trilyon borç 20 trilyon oldu, deniyor. Böyle bir saçmalık olamaz. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Önümüzdeki hafta detaylı olarak sizlere açıklanacaktır. Bugünden itibaren yönetim hakkında yapılan küfürleri kabul etmeyeceğiz. Buradan taraftarımıza çağrı yapıyorum: Bütünlüğümüz için şu ana kadar yaşananları unutmaya hazırız. Şimşekler gurubunun istedikleri zaman istedikleri yerde takımın menfaatleri doğrultusunda konuşmaya hazırız" ifadelerin kullandı.