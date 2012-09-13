Demirören: ’’Sıkıntı yok’’

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2013'de düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası zirvesi için İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA genel merkezinde bulunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, son günlerde A Milli Futbol Takımı'ndaki bazı futbolcularla Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı arasında yaşandığı iddia edilen durumu değerlendirdi.





Demirören, ''Milli Takımımız bir bütündür, bütünün içinde bir sıkıntı yok. Ama biz kamuoyu olarak yine de her oyuncuda bir sıkıntı varmış gibi yansıtmayı seviyoruz. Yoksa biz bütünüz. Bu bütünün her parçasını da milli takım, teknik kadro, oyuncular oluşturuyor'' diye konuştu.





Teknik kadro ve oyuncuların, bu bütünlüğün bir parçası olduğunun altını çizen Demirören, ''Teknik kadromuz 24 oyuncu seçmiştir. Bu 24 oyuncu içerisinde çıkartacağı 11 tamamen teknik kadromuzun sorumluluğundadır. Onlar da sorumluluklarını bilen kişilerdir'' dedi.





Yıldırım Demirören, ''Takımımız çok iyi futbol oynuyor, demek ki teknik kadromuzun tercihleri de doğrudur'' ifadelerini kullandı.







