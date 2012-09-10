Demirören: ’İnanıyoruz, istiyoruz, kazanacağız’’

TFF tarafından, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Estonya ile yapılacak maç için özel hazırlanan maç günü kitapçığında sporseverlere seslenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Yıldırım Demirören, ''2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde sahamızda ilk maçımıza çıkıyoruz. İsteğimiz, beklentimiz, hedefimiz belli; kazanmak'' ifadelerini kullandı.





Estonya'nın, futbolda hızla gelişen ve uluslararası arenada deneyimini her geçen gün artıran bir ülke olduğuna vurgu yapan Demirören, ''FIFA'ya 1994 yılında üye olmasına karşın, son Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde grup ikinciliğini alarak büyük bir başarıya imza attı ve hatırlanacağı gibi baraj maçlarında İrlanda Cumhuriyeti'ne elendi. 2010 Dünya Kupası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldığımız Estonya'nın futbolda gösterdiği bu gelişmeyi saygı ve takdirle izliyoruz'' diye görüşlerini aktardı.





Hollanda ile oynanan gruptaki ilk maçta beklenmedik bir yenilgi alındığını anlatan başkan Yıldırım Demirören, şunları kaydetti:





''Ama o maç artık geride kaldı. Hedefimize giden yoldaki zorlu Estonya engelini aşmak için teknik kadromuz, oyuncularımız, tribünü dolduran taraftarlarımızın katılım ve katkılarıyla ne denli güçlü, ne denli büyük bir takım olduğumuzu göstermek için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndayız. İnanıyoruz, istiyoruz, kazanacağız.''





TFF Başkanı Demirören, maç için İstanbul'da bulunan Estonyalılara ''hoş geldiniz'' derken, fair play'in en önemli değerleri olduğunu hatırlatıp, sporseverlere futbol keyfiyle dolu iyi seyirler dileğinde bulundu.