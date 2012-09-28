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Demirören ifade verdi

Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Yıldırım Demirören, 2005-2007 yılları arasında muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla mahkemede ifade verdi.

28 Eylül 2012 Cuma 16:40
Demirören ifade verdi
Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş'de 2005-2007 yılları arasında muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı iddiası ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan haklarında dava açılan, Siyah-Beyazlı kulübün eski başkanı Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile kulübün eski yöneticileri mahkemede ifade verdi.

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. duruşmasına, sanıklar Yıldırım Demirören, kulübün eski yöneticileri  ile avukatlar katıldı.

Yıldırım Demirören, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''Bizler amatör olarak bu işlerle ilgileniyoruz. Çoğu zaman da cebimizden para veriyoruz. Hatadan kaynaklanan yanlışlık yapılmış olabilir. Bu konu tespit edildiğinde de gerekli ödemeler yapılmıştır'' dedi.

Duruşma eksiklerin tamamlanması, bilirkişiden rapor alınması için ertelendi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2005-2007 yılları arasında 51 faturaya ilişkin kayıtlarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, 9 sanık hakkında dava açılmıştı.
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