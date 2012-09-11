Demirören’den Mardinspor ve Beylerbeyi’ne kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yapılan açıklamada, Yıldırım Demirören'in, Beylerbeyi ve Mardinspor kulüplerine bir mesaj göndererek, 9 Eylül Pazar günü oynadıkları karşılaşmadaki fair-play ruhuna uygun davranışları nedeniyle kutladığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:





''7-11 Eylül tarihleri arasında kutlanan FIFA Fair-Play Günleri, sporseverlerin görmek istediği örnek olaylara sahne oldu. Haftanın en dikkat çekici fair-play olayı, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta yaşandı. Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Beylerbeyi ile Mardinspor futbolcuları, yöneticiler ve taraftarlar, 6-0'lık skorun ardından birbirleriyle kucaklaşarak ayrıldı. İki takımı da tribünlere çağıran taraftarların, oyuncuları dakikalarca ayakta alkışlaması, tüm sporseverlerin aradığı ve özlediği kardeşlik tablosunu oluşturdu'' denildi.





Öte yandan, geride kalan hafta sonu oynanan Bandırmaspor-Fethiyespor ve Ofspor-Altay karşılaşmalarında sergilenen fair-play anlayışlarının da TFF tarafından takdirle karşılandığı aktarılarak, ''TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Profesyonel Kurul Başkanı Arif Koşar, Beylerbeyi ile Mardinspor'un yanı sıra, örnek davranışlarından dolayı Ofspor, Altay, Bandırmaspor ve Fethiyespor'u da kutladı'' ifadeleri kullanıldı.



