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Demirören’den Dünya Kupası açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'nin ev sahipliğinde 2013'de düzenlenecek ''FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası''yla ilgili, ''Türkiye'nin bu organizasyondan başarıyla çıkacağına hiçbir şüphemiz yok'' dedi.

13 Eylül 2012 Perşembe 19:00
Demirören’den Dünya Kupası açıklaması
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası zirvesi için İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA genel merkezinde bulunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Bu organizasyonun alınmasında ve hazırlık sürecinde emeği geçen eski federasyon başkanı ve yöneticilerine teşekkür eden Demirören, ''Türkiye'nin bu organizasyondan başarıyla çıkacağına hiçbir şüphemiz yok. Her türlü hazırlığı yapıyoruz. Devletimiz her türlü desteği veriyor'' diye konuştu.

Toplantıda organizasyonun güvenlik, iletişim, medya satın alması ve pazarlamasının konuşulduğunu ifade eden Demirören, ''Bunun genel tanıtımı, belediye başkanlarımız ve valilerimize gösteriliyor. Buradaki en önemli şey, taraftarın bu turnuvaya ne kadar çok ilgi göstereceği. Bunun planlaması yapılıyor'' dedi.

Demirören, Türkiye'nin birçok organizasyon düzenlediğini hatırlatarak, ''Bunların hepsini de başarıyla tamamladı. 20 Yaş Altı, Dünya Kupası'ndan sonra futbol bazında yapılan en büyük organizasyon. Bunu da başarıyla geçeceğimize inanıyoruz. Tabii bu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı için de önemli bir adım ve önemli bir referans olacak. İnşallah da güzel bir şekilde geçecek diye de bekliyoruz'' diye konuştu.

Yıldırım Demirören, milli takım açısından şu anki 19 yaş grubuna önem verdiklerini de vurgulayarak, ''Türkiye'de yapılacak bir turnuvada, Türk Milli Takımı'nın en iyi şekilde başarılı olması gerekiyor. Teknik kadromuzla bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' dedi.

Öte yandan Yıldırım Demirören, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limasol maçında, fanatik Limasol taraftarları için özel bir güvenlik önlemi alınıp alınmayacağıyla ilgili de ''Fenerbahçe'nin bize herhangi bir başvurusu olmadı. Konuyla UEFA ilgilenir'' diye konuştu. 




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