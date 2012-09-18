Demirel: 'Türk basketbolunu ileriye taşıdık'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, "Türk basketbolunu son 20 yılda uluslararası arenada çok ileri taşıdık" dedi. Demirel, TFF 6. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türk basketbolunun gelişmesi adına son 20 yılda kendisini 5 kez başkanlık görevine getiren delegelere teşekkür etti.





Yönetim kurulu olarak bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan delegelerin memnun olduğunu düşündüğünü belirten Demirel, ”Bugün basketbol ülkemiz adına çok önemli oldu. Artık basketbol tüm ulusumuzu ilgilendiriyor” diye konuştu. Demirel, son yıllarda uluslararası alanda kazandıkları başarılarla Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Lider basketbol ülkelerinden biri olma hedefimizde ne kadar ciddi olduğumuzu göstermek için faaliyetlerimizi de en iyi şekilde yürütmek zorundayız. Çok önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. Bugün dünya sıralamasında 6. olduk. Ne kadar iyi bir durumda olduğumuzu göstermek için futbolun da dünya sıralamasında 35. sırada olduğunu hatırlatmak isterim. Bunun dışında kadın milli takımımız da büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Biz başarılarımızı sürekli kılmak için hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Liglerimizin Avrupa’nın en iyi liglerinden biri olması için çalışıyoruz."

Turgay Demirel, yeniden başkan seçilmesi halinde Türk basketbolunu daha önce belirledikleri hedefler doğrultusunda daha da ileriye taşımak için hazırladıkları projeleri devam ettireceklerini bildirdi. Genel kurulda diğer başkan adayı Ali Doğan’ı adaylık başvurusunu yaptığı gün telefonla arayarak başarı dileğinde bulunduğunu anlatan Demirel, "Sayın Doğan’a bugün bir kez daha başarılar diliyorum. Genel kurulun Türk sporuna ve Türk basketboluna hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.