Demirel: ’’FIBA başkanlığını düşünmüyorum’’





Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, NTVSpor'da katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

1992'de göreve geldiğinden beri basketbolda çok şeyin değiştiğini vurgulayan Turgay Demirel, "Uluslararası anlamda da herkesin takdirini kazanarak 20 yılda büyük değişimler yapıp önemli başarılar elde ettik. Şimdi ise 2012-16 yılları arasını kapsayan süreci açıklamış olduğumuz Stratejik Plan ve yeni kurumsal kimliğimizle yolumuza devam etmek istiyoruz. Biz planımızda önümüzdeki senelerde Türkiye'yi ABD ve İspanya ile beraber dünyadaki 3 büyük basketbol merkezi haline getirmek için 4 yıllık bir süreye daha ihtiyacımız var" dedi.

''Modern kimliğin adımlarını attık''

Bir danışman firmasıyla birlikte çalışarak yeni kurumsal kimlik çalışmalarını profesyonel bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Başkan Demirel, "Biz ekibimizle birlikte önce Türk basketbolunun değerlerini belirledik. Bu değerleri belirledikten sonra eski kurumsal kimlikten daha modern, daha yeni, daha sıcak bir kimliğe doğru nasıl geçiş yapabiliriz, bunun adımlarını attık. Şu aşamada da çalışmalarımız devam ediyor. Ligler için de aynı şekilde hazırlıklarımız sürüyor ve daha önce koymuş olduğumuz hedeflerimizi nasıl gerçekleştirdiysek, bunları da önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Milli takımlar ile liglerin sorumluluğunun Türkiye Basketbol Federasyonu'nda olmasını yararlı olarak değerlendiren Turgay Demirel, "İkisinin birden TBF çatısı altında olması büyük bir sinerji yaratıyor. Çünkü ikisinin birden ilerlemesi Türk basketbolunu daha da yükseklere taşıyor. Biri ilerleyip, diğer gelişmezse aynı sonuçları almak zor olur" yorumunda bulundu.

''Yeni başantrenör Genel Kurul'dan sonra belli olacak''

Yeni dönem için A Milli Takımın durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Demirel, "Elemeler için Türk basketbolunu çok iyi bilen Bogdan Tanjevic'ten 6 aylık süre için A Milli Takım'ı almasını rica ettik. Bütün rahatsızlıklarına rağmen kabul etti. Önümüzdeki süreçte Tanjevic ile mi devam edeceğiz, yeni bir kadro mu oluşacak; bunların hepsi Genel Kurul'dan sonra düşünülecek konular. Hiçbir şekilde yerli ya da yabancı diye bir kriterimiz yok" dedi.

20 yıl içerisinde elde etmiş oldukları başarıları bir ekip halinde yaptıklarını ifade eden Turgay Demirel, "2001'den itibaren 10 senelik süreci bütün kategorilerde Avrupa şampiyonlarına katılan takımlar ve ev sahibi olduğumuz turnuvalardaki başarılarımız ile kapattık. İkinci projemiz olan 20/10 projesi ile hedefimiz olan 2010 Dünya Şampiyonası'nı düzenledik ve 12 Dev Adam okullarını tüm yurda yayma hedeflerimizi gerçekleştirdik. 100 kişilik bir ekibimiz var federasyonda, tek adam değilim" diye konuştu.

''Gelirlerde Avrupa birincisiyiz''

Kulüplerin gelirlerini Avrupa'daki örnekleriyle kıyaslamak gerektiğinin altını çizen Başkan Demirel, "Gururla söylüyorum ki elde edilen gelirlerin en fazla olduğu ülke Türkiye Beko, Basketbol Ligi'ne 2006'dan bu yana sponsor, bu gelir ve TV yayın gelirleri direk kulüplerimize dağıtılıyor. Spor Toto ile yaptığımız anlaşma üzerine İddaa gelirleri de veriliyor." ifadelerini kullandı.

Turgay Demirel, Türkiye'deki İstanbul gerçeğine dikkat çekerek, "İstanbul, nüfus bakımından Avrupa'nın en büyük 6. şehri konumunda. Ayrıca Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile 35 yıldan bu yana bir Anadolu Efes gerçeği var. Türk basketbolunun ilerlemesine büyük katkılar yapmış bir kulüp. Bu takımların tek şehirde güçlü kulüpler olması çok doğal" dedi.

''Ekibimizde gençleştirme olacak''





Yönetim kuruluna yeni isimlerin gireceğinin sinyallerini veren Demirel, "Ekibimizde geçen dönemlerde çalışanlar belli.. Mutlaka bir gençleştirme olacak çünkü yeni stratejik planlamayla yeni genç arkadaşların Türk basketbolunda sorumluluk almaları sağlanacak. Türk basketbolunu 20 yıldır yönetirkenki kaliteye baktığınız zaman değerli kişilerle çalışacağımızı anlamışsınızdır" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin basketbolda Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Demirel, "Türkiye Basketbol Federasyonu, Abdi İpekçi Arena ve Ankara Spor Salonu gibi iki güzel salona sahip ve bunların işletmelerini yapıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda final four düzenledik. Fenerbahçe Ülker Arena da yeni açılan harika bir salon. Ülker Grubu'nun bu yatırımı Türk sporuna ve eğlence dünyasına hizmet edecek" şeklinde konuştu.

''FIBA Başkanlığını şu an için düşünmüyorum''

FIBA Başkanlığı için 2010'da aday olduğunu hatırlatan Demirel, "Hem ülkemizdeki basketbol adamları hem de yurt dışındakiler bir sorumluluğum olduğunu hatırlatıyorlar. Avrupa'da basketbolun içerisinden gelmiş insanlar bizim mutlaka oyuncu ağırlıklı bir yapı oluşturmamız ve benim buna liderlik yapmam gerektiğini belirtiyorlar. Şu an için erken bir konu Türkiye'ye 3 basketbol merkezinden biri haline getirme projemiz var. O aşamayı değerlendirmiyor ve şu an için düşünmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



