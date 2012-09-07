Demir:KPSS iptal edilmeyecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde, 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı (2012-KPSS Lisans) sonuçlarına ilişkin haberlerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

''Sınav sonuçlarının yanlış hesaplandığı'' iddialarına değinen Demir, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren ÖSYM'ye bin 800 sınav sonucuna itiraz dilekçesi ulaştığını, bu sayı içinde aynı adaylara ait birden fazla itiraz dilekçesinin de bulunduğunu söyledi.

Demir, ''Merkezimizde bir cevap kağıdı, soru kitapçığı veya sınava ilişkin herhangi bir bilginin kaybolması söz konusu olmadığı gibi merkezimize ulaşmamış herhangi bir cevap kağıda da bulunmamaktadır'' dedi.

''Kamera kayıtları inceleniyor''

2012-KPSS lisans sınavında pek çok sınav salonunda sınavın kamerayla görüntülendiğini anımsatan Demir, kamera kayıtlarının bir bölümünün incelenmesinin sona erdiğini, bir bölümünün ise ayrıntılı olarak incelenmesine devam edildiğini söyledi.

İncelenen kayıtlara göre bazı adayların sınavlarının geçersiz sayıldığını bildiren Demir, ''İlgili kamera kayıtlarının incelenmesinin bitmesini takiben ÖSYM gerekli işlemleri yapmaya devam edecek. Sonuçların ilan edilmiş olması, ilgili adayların yerleşmiş bile olsalar sınavlarının iptal edilemeyeceği anlamını taşımamaktadır. 6114 sayılı yasanın verdiği yetkiyle ÖSYM'nin kişiler yerleşmiş bile olsalar yaptığı sınavı iptal edebilme yetkisinin olduğu unutulmamalıdır'' ifadesine yer verdi.

Çöpe atılan sınav giriş belgesi iddiası

''Bir adaya ait Sınava Giriş Belgesi'nin bulunduğu'' iddiasına ilişkin ise Demir, "İddia konusu adayın sınav sorularına ilişkin bazı notları sınava giriş belgesinin arka yüzüne yazarak sınav salonundan çıkardığı tespit edildiğinden, iddia edildiği gibi sınavı iptal edilmemiş adayın sınavı hakkında inceleme başlatılmış ve devam etmektedir'' açıklamasında bulundu.

Sınavın iptali söz konusu değil

Demir, ''Bazı grupların ÖSYM'yi ve KPSS'yi tartışma gayretinin de KPSS'nin kaldırılmasına yönelik bir kamuoyu oluşturma çabası olduğu düşünülmekte'' dedi.

Sınavın yapıldığı gün emniyet güçlerince yapılan operasyonlarda, sınava yönelik sahtecilik, sınava başkasının girmesini sağlamaya çalışma girişimlerinde bulunan çok sayıda kişinin yakalandığını anımsatan Demir, şunları söyledi:

''Tüm bu haber ve yorumların nedeninin, bu sınav için çok sayıda sınav merkezimizde yürütülen operasyonlardan rahatsız olan çevrelerin, ÖSYM'de azimle oluşturulmak istenen güveni yok etmeye yönelik girişimleri olduğu çok açık. Amaçlarına ulaşamayan kişi ve grupların karalama kampanyasıyla sınava itirazları artırarak, sınavı iptal ettirme gayretleri de bilinmekte. ÖSYM'nin, sınavın tüm merkezlerde adil ve eşit yapıldığından hiçbir kuşkusu yok. Bu nedenle sınavın iptali söz konusu değil.''

''Sınav sonuçlarının özellikle geç açıklandığı'' iddiası

Sınav sonuçlarının farklı değerlendirme gruplarınca hesaplanarak açıklandığına işaret eden Demir, ''Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların açıklanmasına yönelik özellikle bir gecikme yapılmamış, tüm bu işlemler olması gereken sürelerde tamamlanmıştır'' dedi.

''ÖSYM'nin azimli yürüyüşü devam edecek''

Sınava ilişkin bilgilerin tüm açıklığıyla kamuoyuyla paylaşıldığını ifade eden Demir, ''Değerlendirmeye ilişkin maddeler kılavuzda net bir biçimde ifade edilmişken, merkezimizin hepsi yeni olan tüm bu şeffaflık ve bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak çabalarına rağmen kuşku dolu ifadeler kullanılarak sınava ilişkin haber yapmak, ÖSYM'yi şeffaf olmamakla suçlamak, bir art niyet göstergesidir'' diye konuştu.

ÖSYM'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarını özellikle son bir yıl içerisinde gerçekleştirme yolunda hızla yürümeye, yüzde 100 güvenli sınavlar yapmaya ve sınavın tüm aşamalarını otomatik gerçekleştirme çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Demir, gelinen noktada ÖSYM'nin bu konuya ilişkin yasa ve yönetmelik değişikliklerini ve düzenlemelerini bitirdiğini, çoklu sınav, elektronik sınav, sınavın tüm aşamalarının online izlenebilmesi ve il sınav binaları çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

''Yapılan eleştirilerin de bir saygınlığı olmalı''

Kamuoyunda ve basın yayın kuruluşlarında yapılan eleştiri ve önerilerin her durumda dikkate alınarak, çözüm üretilmeye gayret gösterildiğini belirten Demir, ''Ancak yapılan eleştirilerin de bir saygınlığı olmalı. Doğru ya da yanlış, anlamlı ya da anlamsız ne olursa olsun karalama amacıyla veya bu amaca hizmet edecek şekilde yapılan değerlendirmelerin saygınlığı yoktur. Kamuoyu bu gerçeği görmekte ve takdir etmekte'' dedi.