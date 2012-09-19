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Demba Ba alternatif arıyor

Newcastle United'da forma giyen Senegalli futbolcu Demba Ba'nın menajeri Alex Gontran futbolcunun yedek kalmasının devam etmesi durumunda alternatif çözüm arayışlarına gireceklerini belirtti.

19 Eylül 2012 Çarşamba 12:50
Demba Ba alternatif arıyor
Geçtiğimiz hafta Newcastle United'ın Everton ile oynadığı maça sonradan giren ve 2-2 biten maçta takımının iki golünü atan Demba Ba neden oynatılmadığını öğrenmek istiyor. Menajeri Alex Gontran futbolcusunun geçen sezon ki Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra yedek kalmaya başladığını ve bunu anlayamadığını açıkladı.

Demba Ba'nın kulübünde ve Premier Lig'de oynamaktan mutlu olduğunu, taraftarları da çok sevdiğini belirten Gontran, "Demba her futbolcu gibi oynamak istiyor ancak teknik direktörünün seçimlerine anlamasa ve katılmasa bile saygıyla yaklaşıyor." dedi.

Papiss Cisse gelmeden önce düzenli bir 11 oyuncusu olan Demba Ba, geçen sezon Afrika Uluslar Kupası'ndan önce çıktığı 19 maçta 15 gol atmış ancak turnuva dönüşünde sol kanatta oynatılmaya başladıktan sonraki 15 maçta sadece 1 kez fileleri havalandırabilmişti.

Yaz transfer sezonunda adı bir dönem Galatasaray ile de anılan Demba Ba'nın sözleşmesinde 7.5 milyon pound getiren bir kulübe saatılabileceği maddesi bulunuyor.
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