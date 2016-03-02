Dekont ücretini iade etmeyen bankaya 'yardım' topladılar

Tüketiciler Birliğince, Tüketici Hakem Heyeti'nin kararına rağmen 5 lira dekont ücretini iade etmeyerek mahkemeye başvuran ve ihtiyati tedbir kararı aldıran banka için temsili yardım kampanyası yapıldı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bir bankanın Kayseri şubesi önünde yaptığı açıklamada, bankaların kar etme yöntemlerini çok iyi bildiğini, bu konuda profesyonel danışmanları bulunduğunu belirtti.

Bu yöntemlerin başında da dekonttan ücret almak geldiğine dikkati çeken Şahin, şunları söyledi:

"Küçücük bir kağıda 5 liradan 100 liraya kadar dekont ücreti alan bankalarımız var. Bu bankalarımızdan biri, işi bir adım ileriye taşımış ve bir tüketicimizden 5 lira dekont ücreti almış. Tüketicimiz de Hakem Heyeti'ne başvurmuş doğal olarak. Hakem Heyeti de bu 5 liranın iadesine karar vermiş. İadeye karar verilince bankamız bir anda heyecanlanmış, 'Eyvah, 5 liram gidecek' diye soluğu mahkemede almış. Hakem Heyeti'nin kararının iptali için Tüketici Mahkemesi'nde dava açmış. Tabii dava açmak hakkıdır ama 5 liranın hakem heyeti tarafından iadesini engellemek için 226 lira para harcamış."

Şahin, bankanın, Tüketici Hakem Heyeti'nin kararı için de ihtiyati tedbir kararı aldırdığını ifade ederek şunları kaydetti:

"5 liranın ödenmemesi konusunda böyle bir çabaya, sıkıntıya girip heyecana kapılan bankaya Tüketiciler Birliği olarak yardım etme ihtiyacı hissettik. Şimdi arkadaşlarımız, yardım kutusunu da getirdiler. Kendi aramızda bu parayı toplayacağız. Bankanın yetkililerine sesleniyorum, bu para bizde, istediğiniz zaman gelip alıp kasanıza koyun ve mahkemeleri 5 lira için uğraştırmaktan vazgeçin. Burada bu kampanyayı başlatıyorum."

Açıklamanın ardından Tüketiciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ergün Sezer, dışarıya çağırdığı banka şubesinin güvenlik görevlisine toplanan 5 lirayı vermek istedi. Parayı almayan güvenlik görevlisi, koşarak şube binasına döndü.