Değer Eraybar Turnuvası başlıyor

Galatasaray ve Türk voleybolunun efsane isimlerinden Değer Eraybar'ın anısına Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvaya, Galatasaray'ın yanı sıra Bakırköy Belediye Yeşilyurt, CVM Tomis Costanta (Romanya) ve Azzerail Bakü (Azerbaycan) takımlarının katılacakları belirtildi.
Turnuvanın maç programı şöyle:
Uluslararası Değer Eraybar Bayanlar Voleybol Turnuvası Programı:
03 Ekim Çarşamba:
17.00 Azerrail Bakü–Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt
20.00 Galatasaray–CVM Tomis Constanta
04 Ekim Perşembe:
17.00 Azerrail Bakü–CVM Tomis Constanta
20.00 Galatasaray–Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt
05 Ekim Cuma:
17.00 Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt–CVM Tomis Constanta
20.00 Galatasaray–Azerrail Bakü