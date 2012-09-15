Defans Cris’i çözülecek mi?

Tomas Ujfalusi’nin sakatlanmasının ardından Galatasaray’ın ‘zorunlu çileği’ Cris olmuştu. Genoa ve Kartalspor’la oynanan hazırlık maçlarında Sarı-Kırmızılı formayı giyen tecrübeli stoper, ilk resmi maçına Antalyaspor karşısında çıkacak. Dany’nin milli takımdan sakat dönmesi nedeniyle, Fatih Terim’in Sambacı’yı ilk 11’de görevlendireceği öğrenildi. Taraftarlar ise sabırsızlıkla Cris’in nasıl bir performans sergileyeceğini bekliyor. Özellikle savunmada yapılan hatalara çare olup olmayacağı merak konusu. Galatasaray, Süper Kupa maçında Fenerbahçe’den 2, ligde ise oynadığı 3 maçta rakiplerinden toplam 6 gol yemişti.





Umut’un partneri belirsiz





Fatih Terim’in, orta sahada herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor. Ancak forvette Umut Bulut’un partnerinin kim olacağı belirsizliğini koruyor. İmparator henüz Johan Elmander’le Burak Yılmaz arasında kesin tercihini yapmadı. Yine de Burak’ın formaya biraz daha yakın olduğu belirtildi.

Kaynak: Fanatik