'Sağlığından Suriye devleti sorumludur'

Suriye'de bir televizyon kanalı, kaçırılan Türk gazeteci Cüneyt Ünal'ın görüntülerini yayınladı.

Günlerdir haber alınamayan Ünal, görüntülerde Suriye'ye nasıl geldiğini anlattı.

Ünal’ın konuşmasında sürekli aynı cümleleri kullanarak silahlı gruplarla birlikte hareket ettiğini söylemesi dikkat çekti.Cüneyt Ünal'ın elinde bir roketatarla fotoğrafı da ekrana getirildi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, gazeteci Cüneyt Ünal’ın durumuyla ilgili soruları yanıtladı.

Görüntülerin “senaryo” olarak niteleyen Davutoğlu, “Dikte edilmiş bir açıklama yaptırılıyor” dedi.

Cüneyt Ünal’ın gazeteci olarak Suriye’ye gittiğini ifade eden Davutoğlu şunları söyledi: “Gazetecilik için bölgeye gitmiş Cüneyt Ünal’ın silahlı bir militan haline dönüşme ihtimali var mı? İddiaları hiçbir şekilde ciddiye almıyoruz. Sağlığından birinci derece Suriye devleti sorumludur."

Suriyeli sığınmacılar için yapılan eleştirilere de tepki gösteren Ahmet Davutoğlu, “80 bin insan kapımıza geldiğinde hedef mi yapsaydık? Suriye’deki insan hakları ihlaline de dünyadakine de ‘bize ne’ demeyiz” dedi.