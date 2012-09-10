David Beckham başkan oluyor

Eurosport'ta yer alan haberde; Malaga’nın şu andaki kulüp başkanı Abdullah ben Nasser Al Thani’nin kulübün %75 hissesini David Beckham’a satabileceği, bu plana La Galaxy’nin 2001-2003 yılları arasındaki başkanı Alexi Lalas’ın da dahil olabileceği belirtiliyor.





İngiliz futbolcu ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.





Malagalı taraftarlar ise bu gelişmeleri sürpriz olarak yorumladı. Büyük çoğunluğun kulübün bu sezonki küçülme politikası yüzünden mutsuz olduğu ve bu devredilmeye sıcak baktıkları da gelen haberler arasında.